Suosittu terveysjuoma onnistuu myös kotioloissa: Valmistetaan bakteereista ja hiivasta syntyvän lilluvan klöntin avulla

Kombuchan raikas maku ja terveysvaikutukset kiehtoivat. Niinpä Heli Linnermo alkoi kysellä scobya eräässä Facebook-ryhmässä.

Scoby, volgansieni tai kombuchasieni ei ole varsinaisesti sieni, vaan se tarkoittaa tee-sokeriliemeen bakteerien ja hiivan symbioosina syntynyttä lilluvaa klönttiä. Sen avulla valmistetaan terveystietoisten suosiossa olevaa juomaa.

Kombucha eli hapatettu tee on ikivanha juoma. Sen juuret ovat Aasiassa, mutta sitä on valmistettu pitkään myös Venäjällä.

– Se tehdään pääasiassa vihreään teehen. Keitetään tee, liuotetaan siihen sokeri ja pannaan joukkoon pieni sienen palanen. Lirautan myös hieman valmista kombuchaa seokseen. Sieni rupeaa syömään sokeria, samalla se tekee uutta sientä, Linnermo kertoo.

Tee saa tekeytyä liinan alla peitettynä lasipurkissa huoneenlämmössä 7–10 päivää. Lämpimässä siksi, että viileässä hapattuminen hidastuu. Purkkia ei kannata myöskään liikutella, ettei sieni häiriinny. Maistelemalla huomaa, koska juoma kannattaa siirtää lasipulloihin.

– Seos fermentoituu koko ajan. Jos sen antaa olla liian pitkään, maku muuttuu etikkaiseksi. Kombucha on hyvää, kun sokeri ei enää juurikaan maistu.

Purkista juoma siirretään lasipulloihin. Silloin on mahdollista lisätä joukkoon makua, esimerkiksi vadelmia. Lasipullossa juoma saa olla pari päivää viileässä, jonka jälkeen se on valmista nautittavaksi. Pullossa sieni jatkaa eloaan keräten hiilihappoa. Siksi pulloa ei kannata jättää kesäkuumalla lämpimään.

– Jos se liikaa lämpenee, niin poksahtaa. Ehkä siksi kaupoissa myytävät kombuchat ovat useimmiten muovipulloissa. Mutta elävä kombucha elää vain lasipullossa, muovipulloissa olevat on tehty steriilistä sienestä tai ne on pastöroitu.

Valkoinen sokeri ei kuulu Heli Linnermon perheen ruokavalioon muuten, mutta lasipurkin asukki tykkää siitä.

– Olen kokeillut tehdä juomaa muihinkin sokereihin. Intiaanisokeri käy, mutta hunaja ja koivusokeri ei toimi. Juoma on silti lähestulkoon sokeriton, koska sieni syö sokerin.

Prosessi muistuttaa monin tavoin perinteisen vappujuoman valmistusta. Makua­kin Linnermo kuvailee simamaiseksi.

– Kombucha maistuu hieman simalta, se on oikein raikas juoma. Pieniä makueroja voi olla teestä tai sokerista riippuen.

Valmistuksessa tarvittavaa sientä voi kysellä niiltä, jotka juomaa tekevät. Netistä voi myös tilata aloituspaketin. Scoby säilytetään kannellisessa lasipurkissa, jossa sitä voi ravita tee-sokeriseok­sella. Äitisienen säilytyslämpötilasta liikkuu hieman ristiriitaista tietoa.

– Jotkut sanovat, että sientä tulisi säilyttää jääkaapissa, mutta jos se on liian pitkään kylmässä, se menee horrokseen. Itse säilytän sitä huoneenlämmössä pimeässä kaapissa.

Suoliston korjaajaksi kuvaillun kombuchan terveysvaikutukset perustuvat sen sisältämiin maitohappobakteereihin. Linnermon perheessä kombuchaa juodaan päivittäin ja siitä nauttii koko perhe.

– Miehelläni on suolisto­sairaus ja hyvin tarkka ruokavalio. Hänelle kombucha on hyvää ensiapua, jos vatsa oireilee. Kun menemme lasten kanssa elokuviin, meillä on juomiseksi mukana kombuchaa.

Kombucha ei ole hullumman makuista. Se on myös terveydelle parempi vaihtoehto kuin sokeriset tai makeutusaineiset limsat. Linnermo toivookin, että juoman suosio kasvaisi, jotta sitä saisi kahviloista ja ravintoloista.

– Kunpa sitä saisi tilata kesäterassilla, se on ihana seurustelujuoma.