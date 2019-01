Suositusten laadussa paljon eroja

Kerrostaloissa ja taloyhtiöissä laiminlyöntejä ei pääse juuri syntymään, kun energiatodistuksen hankkii lainsäädännöstä ja muista asioista perillä oleva ammattilainen, isännöitsijä.

– Kun matkassa on isännöinti mukana, asiat ovat lähtökohtaisesti varsin hyvällä tolalla, sanoo energia- ja ilmastoasioiden johtava asiantuntija Petri Pylsy Kiinteistöliitosta.

Toinen syy on suhteessa pienempi hinta.

– Taloyhtiölle kustannus on ollut suhteellisen maltillinen. Jos puhutaan hintaluokasta 500–600 euroa, ja kun sen jyvittää kymmenelle vuodelle, se ei ole kovin merkittävänä kustannus, Pylsy sanoo.

Ongelmana ovat energiatodistusten varsinainen suola eli toimenpide-ehdotukset ja niiden vaihteleva laatu.

– Suosituksista on voinut nousta asioita, jotka osa on kokenut hyödyllisiksi, mutta siellä on myös toinen puoli. Osa kokee, että ne ovat jääneet niin yleiselle tasolle, että niistä ei ole syntynyt lisäarvoa taloyhtiölle. Siinä on iso hajonta, Pylsy kertoo.

Laadukas todistus vaatii osaamista ja yksityiskohtaista rakennuksen tutkimista.

Valtakunnallisesti energiatodistuksia laativan Raksystemsin rakennustekninen asiantuntija Rebecca Haaranen haastattelee ensin asukkaan ja pyytää piirustukset. Insinööri tutkii papereita ja havainnoi ja selvittää muun muassa huoneiden korkeuden ja mitat, ovien ja ikkunoiden määrän ja koon, ikkunoiden suunnat, eristysten materiaalit ja vahvuuden sekä talon ilmanvaihtojärjestelmät ja lämmitysjärjestelmät.

Jos papereita ei ole, kaikki mitataan, ja silloin myös hinta kasvaa.

Laskennassa on väliä esimerkiksi sillä, onko talon takka varaava vai ei. Haaranen ei halua vastata siihen, miten jokin yksittäinen asia asunnossa vaikuttaa E-luvun muodostumiseen, sillä laskenta on kokonaisuus.

Lähtökohta on, että asiakkaan sanaan ja piirustuksiin luotetaan, varsinkin jos esimerkiksi eristävää yläpohjaa ei pääse turvallisesti tutkimaan.

Suositusten antaminen vaatii paljon asiantuntemusta.

Esimerkiksi talon kiertämällä voi nähdä, muodostuuko ränneihin suuria jääpuikkoja. Ne kertovat, että lämmintä ilmaa pääsee talosta pihalle, mikä tarkoittaa tiivistämisen tai lisäeristämisen tarvetta.

Myös terve järki pitää olla mukana. Esimerkiksi hyvin pienelle tontille ei kannata ehdottaa maalämpöön siirtymistä.