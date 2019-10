Supersankarielokuvan kuvausryhmä sai toiveensa läpi – Vaajakosken moottoritie suljetaan ensi yönä Tourulasta Jyskään, loppuviikosta räjäytellään Lutakonaukiolla

Jyväskylässä kuvataan tällä viikolla suomalaisen supersankarielokuvan Rendelin jatko-osaa. Elokuvan tuottaja Timo Puustinen kertoi maanantaina, että kuvaukset kestävät näillä näkymin lauantaiaamuun asti.

Kuvaukset vaikuttavat myös jyväskyläläisten elämään, sillä poliisi on myöntänyt kuvausryhmälle luvan teiden tilapäiseen sulkemiseen Jyväskylän alueella.

Ensi yönä Vaajakosken moottoritie on kuvauksien vuoksi suljettuna Tourulan ja Jyskän välillä iltakymmenestä aamuneljään. Ramppien välillä yksi ajokaistoista suljetaan liikenteeltä kokonaan ja molempiin suuntiin kulkeva liikenne pysäytetään hetkittäin kuvausten ajaksi. Moottoritien kiertotie on järjestetty vanhan Vaajakoskentien kautta.

Poliisin mukaan kuvausryhmällä on lupa sulkea väli korkeintaan kymmeneksi minuutiksi kerrallaan. Elokuvantekijät vastaavat ohjeistuksesta kiertotielle ja heillä on paikalla myös liikenteenohjausta. Hälytysajoneuvoilla on tarvittaessa etuajo-oikeus.

Lisäksi ensi yönä Harjukatu sekä Väinönkatu välillä Harjukatu–Yliopistonkatu ovat suljettuna kello 00.30–05.00. Tontille ajo on tänäkin aikana sallittu.

Elokuvan kolari- ja räjäytyskohtausta kuvataan Lutakonaukiolla torstain ja perjantain välisenä yönä iltakahdeksasta aamukuuteen. Suurin meluhaitta kohdistuu poliisin tiedotteen mukaan Lutakonaukion ympärillä oleviin asuintaloihin ja toimitiloihin.

Korjaus: Poliisi tiedotti kello 16:00, että Vaajakosken moottoritie on suljettuna välillä Tourula–Jyskä, eikä Jyskä–Tourula.