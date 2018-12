Supo: Terrorismin uhka Suomessa pysyy edelleen kohonneena, terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden määrä noussut

Suojelupoliisi on pitänyt ennallaan arvionsa terrorismin uhasta Suomessa. Supo arvioi uhan kohonneeksi, eli tasolle kaksi neliportaisella asteikolla.

Supon mukaan on todennäköistä, että Suomessa toimivat terrorismia tukevat verkostot pyrkivät radikalisoimaan ja värväämään lisää kannattajia.

– Ei ole mitään merkkejä siitä, että terrorismin uhka vähenisi, sanoo Supon päällikkö Antti Pelttari.

Supon seuraamien terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden määrä on noussut. Supon mukaan tällaisia ihmisiä on nyt 370, kun aiemmin heitä oli 350. Erikoistutkija Saana Nilssonin mukaan Supo on erittäin huolissaan terrorismin laadullisesta muutoksesta. Mahdollisten riskihenkilöiden yhteydet kansainväliseen terroristiseen toimintaan ovat lisääntyneet ja yhä useampi on ottanut osaa aseelliseen konfliktiin, Nilsson kertoo.

Suomesta vierastaistelijoiksi konfliktialueille on lähtenyt noin 80 ihmistä, joista parikymmentä on palannut. Nilssonin mukaan viime vuosina palaajia ei ole juuri tullut Supon tietoon.

Supon mukaan kotimaisista ääriryhmistä huomionarvoisin on uusnatsistinen Pohjoismainen vastarintaliike.

– Äärioikeistolaisissa ja maahanmuuttovastaisissa piireissä ilmenee yhä enemmän vainoamista ja vihakampanjointia, jonka kohteina ovat muun muassa viranomaiset, toimittajat ja tutkijat. Yleistyessään laajamittainen vihamielinen vaikuttaminen voi heikentää yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, Supo varoittaa.

Hybridivaikuttaminen entistä suurempi turvallisuusuhka

Supo kiinnittää kansallisen turvallisuuden katsauksessaan huomiota myös Suomeen kohdistuvaan vieraiden valtioiden tiedusteluun.

Supon mukaan Suomeen on sijoitettu pysyvästi useita kymmeniä ulkomaisten tiedustelupalvelujen työntekijöitä, minkä lisäksi arviolta yhtä paljon heitä käy Suomessa vuosittain suorittamassa lyhyitä operatiivisia tehtäviä.

– Useat ulkomaiset tiedustelupalvelut toimivat aktiivisesti Suomen maaperällä. Lisäksi Suomeen kohdistuu koko ajan kybervakoilua. Tekniikan nopea kehitys vaikeuttaa vakoilun torjumista, Pelttari sanoo.

Supon mukaan tietoverkkojen kautta tapahtuva tiedustelu ei ole vähentänyt perinteistä tiedustelua.

– Perinteinen henkilötiedustelu voi hyvin ja paksusti. Kybertiedustelun kautta tuetaan henkilötiedustelua ja henkilötiedustelun kautta kybertiedustelua, kuvaa Supon apulaispäällikkö Seppo Ruotsalainen.

Myös Suomeen kohdistuva hybridivaikuttaminen on Supon mukaan aktiivista. Hybridivaikuttamista harjoittavat erityisesti suurvallat, jotka haluavat edistää omia etujaan ja aiheuttaa vahinkoa vaikuttamisen kohdemaalle.

Supon mukaan Suomeen kohdistuvia vaikuttamiskeinoja ovat tai saattaisivat olla esimerkiksi informaatiokampanjat, poliittinen painostus sekä rajavakauden horjuttaminen.

– Hybridivaikuttaminen ei ole uusi ilmiö, mutta sen voimakkuus ja monimuotoistuminen tekevät siitä aiempaa suuremman turvallisuusuhan, katsauksessa sanotaan.