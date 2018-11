Suojelupoliisin (supon) viestintäpäällikkö Jyri Rantala ei kiistä tai vahvista itävaltalaisen Falter-lehden tietoja suposta ja Itävallan tiedustelupalvelu BVT:stä.

Falter-lehti kertoi keskiviikkona, että supo pyysi heinäkuussa muilta tiedustelupalveluilta Euroopassa tietoja venäläisdiplomaatista, jota lehden mukaan on epäilty vakoojaksi. Tietopyyntöä ei kuitenkaan lähetetty Itävallan tiedustelupalvelu BVT:lle, vaan se oli rajattu saajajoukosta pois. Lehden mukaan taustalla on epäluottamus BVT:hen, koska Itävallan hallituksessa on mukana äärioikeistolainen Itävallan vapauspuolue (FPÖ).

– Operatiiviseen työhön liittyvät yksityiskohdat ovat salassa pidettäviä tietoja. Sen takia niihin väitteisiin, mitä itävaltalaismediassa on esitetty suojelupoliisin ja itävaltalaisen turvallisuuspoliisin välisestä yhteistyöstä, en voi ottaa kantaa, Rantala kommentoi STT:lle.

Rantalan mukaan kansainvälisen yhteistyön määrä on viime vuosina moninkertaistunut ja tietopyyntöjä joko tulee tai lähtee suposta päivittäin. Hänen mukaansa yhteistyöllä pyritään myös varmistamaan, että kaikilla mailla on yhteinen tilannekuva Euroopan turvallisuudesta.

Tietojenvaihdossa aina tapauskohtaisesti harkitaan, millaisella jakelulla niitä esimerkiksi lähetetään, Rantala myös kertoo.

– Sen harkinnan lähtökohtana on nimenomaan Suomen oman valtion turvallisuuden suojaaminen.

Sipilä: Suomen ja Itävallan hallitusten välillä ei epäluottamusta

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan Suomen ja Itävallan hallitusten välillä ei ole minkäänlaista epäluottamusta. Sipilä sanoi keskiviikkona Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa, että hän ja Kurz keskustelivat uutisesta lyhyesti kokouksensa lopuksi Kesärannassa.

Sipilä ei ottanut kantaa maiden tiedustelupalveluiden välisiin suhteisiin.

– Mitä tulee suojelupoliisiin, he tietenkin kommentoivat sitten osaltaan näitä tapahtumia, mutta maiden tai hallitusten välillä ei ole minkäänlaista epäluottamusta, Sipilä sanoi.

– Olen samaa mieltä, Kurz lisäsi.

Sipilä ja Kurz eivät kommentoineet asiaa enempää.