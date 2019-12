Supo kehottaa varovaisuuteen 5g-verkon investoinneissa, Suomessa kymmeniä vakoojia

Suomeen on sijoitettu pysyvästi useita kymmeniä ulkomaisten tiedustelupalveluiden työntekijöitä, tiedottaa suojelupoliisi. Lisäksi vuosittain arviolta saman verran ulkovaltojen tiedusteluorganisaatioiden työntekijöitä käy lyhyillä operatiivisilla tehtävillä Suomessa.

Suojelupoliisi on jo aiemmin kertonut, että Suomessa on varsin suuri määrä ulkomaisten tiedustelupalveluiden henkilöstöä ja että Suomesta ovat erityisesti kiinnostuneita Kiina ja Venäjä. Tiedustelun kestoseurantakohteiden lisäksi Suomeen kohdistuu supon mukaan valtiollista kybervakoilua, joka on syytä ottaa huomioon esimerkiksi 5g-verkon investoinneissa.

Huolta EU:ssa on herättänyt esimerkiksi kiinalaisen Huawein tarjoamien verkkolaitteiden turvallisuus, sillä esimerkiksi amerikkalaiset epäilevät yhtiön vuotavan tietoa Kiinalle. Varsinaista näyttöä vakoilusta ei ole kyetty osoittamaan ainakaan julkisuudessa, ja Huawei on itse systemaattisesti kiistänyt vakoiluväitteet.

5g-verkkojen keskeinen muutos nykyiseen verrattuna on se, että vastedes niiden varaan nojaavat yhä tärkeämmät yhteiskunnan palvelut, kuten terveydenhuolto ja liikenne. Verkot ovat selvästi nykyisiä nopeampia, mutta samalla myös monimutkaisempia, mikä avaa uusia mahdollisuuksia kyberhyökkäyksille. EU-komission äskettäin julkaisemassa 5g-raportissa suurimmaksi riskiksi nousevat valtiolliset toimijat ja niitä lähellä olevat tahot, mutta verkon toimintaa voivat horjuttaa myös esimerkiksi järjestäytyneet rikollisryhmät ja yksittäiset hakkerit.

– Suomeen kohdistuu jatkuvasti kyberoperaatioita, joiden tavoitteena on valtiollinen vakoilu, teknisen ympäristön kartoittaminen tai vaikuttaminen. Kybervakoilu ei kohdistu vain julkishallinnon tietoon. Kohteena on ollut myös yritysten keskeinen tuotekehitystieto ja yksittäisten henkilöiden luottamuksellinen viestintä, supo kertoo kansallisen turvallisuuden katsauksessaan.

Tällä on supon arvion mukaan merkitystä jopa kansantaloudelle, jos kilpailevat yritykset saavat oman valtiokoneistonsa tuella anastettua suomalaisten yritysten työn tulokset.

Kestokiinnostuksena ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Supon raportin mukaan ulkovaltojen kiinnostuksen kohteena on jo pitkään ollut Suomen harjoittaman politiikan eri osa-alueiden ennakoiminen ja poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen.

– Ulkovaltojen pidemmän aikavälin kiinnostuksen kohteita ovat maassamme käytävä ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu, EU- ja Nato-suhteet, Suomen energiapolitiikka, arktinen ulottuvuus, Itämeren alueen turvallisuustilanne sekä yhteiskunnallinen talous- ja huoltovarmuustoiminta. Viime aikoina keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat olleet muun muassa Suomen toiminta EU:n puheenjohtajamaana, Suomen asema EU:n pakotepolitiikassa, kansallinen innovaatiotoiminta sekä korkean teknologian tuotteet.

Lisäksi supo on havainnut, että ulkomaisia tiedustelupalveluita kiinnostavat Suomen uusi tiedustelulainsäädäntö ja kyberturvallisuusrakenteet.