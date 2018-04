"Surullinen floppi", "kunnianhimon taso laski pitkin matkaa" – yritystukityöryhmän jäsenet harmittelivat lässähtänyttä lopputulosta

Useat yritystukia pohtineen parlamentaarisen työryhmän jäsenet ilmaisevat turhautumisensa siihen, ettei ryhmä päässyt toivottuihin tuloksiin. Ryhmää johtanut Mauri Pekkarinen (kesk.) luovutti tänään aamupäivällä työryhmän loppuraportin elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.). Ryhmä ei päässyt yksimielisyyteen ehdotuksista yritystukien supistamisista tai uudelleen suuntaamisista.

Ryhmässä oli edustajia kaikista eduskuntapuolueista ja asiantuntijajäseninä eri etujärjestöjen jäseniä. Yksi näistä järjestöistä oli Suomen Yrittäjät, joka pettyi työryhmän työn tyssäämiseen.

– Olisimme olleet valmiita hakemaan kunnianhimoista ratkaisua yritystukien uudistamiseen. Nyt olisi ollut hyvä hetki sitoutua pitkäjännitteiseen yritystukien leikkaus- ja uudelleenkohdentamisohjelmaan, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoi tiedotteessa.

Yritystukien kriteereille kiitosta

Työryhmän kokoomuslaiset jäsenet Harri Jaskari ja Eero Suutari sanoivat pitävänsä valitettavana, että työryhmän kunnianhimon taso laski pitkin matkaa ja jokainen ajautui poteroon suojelemaan omia lemmikkejään.

– Kokoomus olisi ollut alusta asti valmis aivan eri mittaluokan uudelleenkohdennuksiin tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jos olisi löytynyt laajapohjainen ja tasapainoinen ratkaisu, Suutari sanoi.

Kokoomusedustajat kuitenkin pitävät erinomaisena lopputuloksena sitä, että ryhmä sai yhdessä määriteltyä hyvien yritystukien kriteerit.

Myös SDP:n Lauri Ihalainen piti kriteerien luomista myönteisenä. Ihalaisen mielestä yritystukien karsimisen mittakaavalle asetettiin työryhmän perustamisesta alkaen ylisuuria odotuksia.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo sanoi puolueen olevan pettynyt siihen, ettei ehdotus laskea sähköverot EU:n minimitasolle toteutunut työryhmässä.

"Rohkeus loppui kesken"

Vasemmistoliitto ja vihreät ilmaisivat pettymyksensä lopputulokseen ja kritisoivat lobbareiden valtaa työryhmässä.

Hanna Sarkkinen (vas.) sanoi pitävänsä kestämättömänä sitä, ettei sosiaaliturvaan ja koulutukseen kohdistuneiden leikkauksien jälkeen yritystukiin uskallettu tehdä kunnon uudistusta.

– Maltillinen reilun 160 miljoonan säästöesitys tuli ryhmässä torpatuksi useiden puolueiden taholta, ja loppumetreillä teollisuuden energiaverotukiin esitettiin jopa korotusta. Tämä valitettavasti kertoo, että ankaran lobbauksen ja poliittisten intohimojen kohteena olleelta ryhmältä loppui rohkeus kesken, Sarkkinen harmitteli.

Vihreiden Emma Kari kuvaili yritystukityöryhmää surulliseksi flopiksi.

– Työryhmä oli täydellinen epäonnistuminen. Yritystukia myönnetään laskutavasta riippuen 4–8 miljardin euron edestä. Iso osa tuista on tehottomia, turhia tai jopa haitallisia. Silti niihin ei löytynyt tahtoa koskea pitkällä tikullakaan, Kari totesi.

Karin mukaan vihreät olisi ollut valmis leikkaamaan yritystuista saman tien 600 miljoonaa euroa.

Täysin eri linjoilla oli Peter Östman (kd.), joka painotti sitä, ettei yritystukia pitäisi leimata turhiksi.

– Toivottavasti kaikille on tullut selväksi, että ei ole niin paljon "tarpeetonta" yritystukea. Yritystukia ja verohelpotuksia on oltava olemassa, jotta Suomi on kilpailukykyinen. Lisäksi meillä on oltava verojärjestelmä, joka edistää yrittäjyyttä ja joka pitää maaseudun elinvoimaisena, Östman sanoi.