Susi vai ei? Hankasalmella kuvatusta Facebook-videosta on paha sanoa, mutta riistapäällikkö kehottaa ottamaan kotieläimet yöksi sisään

Mahdollinen susihavainto on herättänyt tänään sunnuntaina vilkasta keskustelua Facebook-ryhmässä Hankasalmen puskaradio. Hankasalmelainen Jouni Väisänen julkaisi ryhmässä tyttärensä kuvaaman lyhyen videopätkän maantiellä auton edellä jolkottelevasta koiraeläimestä.

Katso video tästä.

– Se liikkui kirkonkylältä Konnevedelle päin, hautausmaan ja Venekosken tiehaaran välisellä alueella, Väisänen kertoo.

Väisänen oli yhteydessä myös alueensa petoyhdyshenkilöön.

– En usko, että se olisi koira, ja pari tutta metsämiestäkin olivat kanssani samaa mieltä. Tällä alueella liikkuu susia, hän toteaa.

"Mahdotonta sanoa"

Keski-Suomen riistapäällikkö Olli Kursulan mielestä videolla näkyvä eläin vaikutti ensin koiralta, mutta varmaksi Kursula ei pysty lyhyen ja huonolaatuisen pätkän perusteella sanomaan. Asiaan ei voida Kursulan mukaan saada varmuutta ennen lumien tuloa, sillä toistaiseksi susi ei jätä jälkiä.

Kursulan mukaan suden erottaminen koirasta on usein vaikeaa myös kuvista. Hän ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että Hankasalmen alueella liikkuisi susi.

– Kevättalvella noilla paikkeilla kulki susi. Lisäksi alueella on liikkunut susipariskunta, joka tappoi nyt syksyllä lampaita Hankasalmella ja Toivakassa sekä koiran Konnevedellä, Kursula toteaa.

Susien raatelemaksi Äänekoskella joutunut Lissu oli Suomen parhaita hirvikoiria – omistaja kertoo, miten tapahtumat etenivät

Konneveden tapauksen jälkeen susipariskunnasta ei Kursulan mukaan ole havaintoja.

Alueella noin 5–10 sutta

Kursulan mukaan Keski-Suomen alueella ei ole yhtään susien reviiriä, mutta yksittäisiin kulkijoihin voi periaatteessa törmätä missä päin maakuntaa tahansa. Sudet muodostavat reviirinsä perhekunnittain, ja keväällä nuoret sudet lähtevät vaeltamaan ja etsimään itselleen kumppania ja reviiriä.

– Alueella on arviolta 5–10 sutta, mutta välillä ne voivat olla Savon tai Pohjanmaan puolellakin, sillä sudet voivat liikkua kymmeniä kilometrejä vuorokaudessa. Tällä hetkellä suurin riski törmätä suteen on juuri Hankasalmen, Konneveden ja Toivakan alueilla, joissa pariskunta on nähty. Toinen todennäköinen alue on maakunnan pohjoisosissa, Pihtiputaan, Kinnulan, Kivijärven, Karstulan ja Kyyjärven alueilla, Kursula kertoo.

Eläimet yöksi sisään

Vaikka videolla näkyvää eläintä ei varmuudella voida sudeksi tunnistaa, kehottaa Kursula alueella asuvia pitämään lemmikit ja kotieläimet öisin sisällä, mikäli se on mahdollista.

– Viimeaikaisten tapahtumien valossa ainakaan minä en uskaltaisi nyt jättää koiraa yöksi metsään, jos on mahdollista, että alueella liikkuu susi, hän toteaa.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan susi on aiheuttanut lammasvahinkoja 2010-luvulla vuosittain useista kymmenistä noin pariin sataan. Viime vuonna lammasvahinkojen rahallinen arvo oli noin 37 000 euroa, selviää maaseutuviraston tiedoista.

Susien aiheuttamia koiravahinkoja on 2010-luvulla ollut vuodesta riippuen noin 20–50, mutta niiden rahallinen arvo oli vuonna 2017 noin 150 000 euroa.

Kotieläinten joutumista suden suuhun mahdollista ennaltaehkäistä