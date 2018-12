Susijengin nuorisotähtiä Monnarilla – JBA:n vuoden viimeiseen otteluun vieraaksi ”märskyläiset”

Jyväskylä Basketball Academy pelaa tänä iltana Jyväskylän Monitoimitalolla vuoden 2018 viimeisen ottelunsa. Vieraaksi koripallon 1A-divarin runkosarjaotteluun saapuu nimikaima Helsinki Basketball Academy.



Tarkemmin vierasjoukkue pelaa nimellä HBA-Märsky eli kyse on Mäkelänrinteen urheilulukion nuoresta joukkueesta, jossa lahjakkuutta todellakin riittää. HBA:n riveissä pelaa muun muassa 18-vuotias Mikael Jantunen, joka on noussut jo miesten maajoukkueen eli Susijengin vakiokalustoon. Lukio-opintojen ja kuluvan kauden päätyttyä 204-senttiä pitkän Jantusen ura jatkuu Yhdysvalloissa, Utahin yliopistojoukkueessa.



Tällä hetkellä 1A-divarin runkosarjassa neljäntenä oleva HBA on aloittanut kautensa kuudella voitolla ja neljällä tappiolla. Kovin pistenikkari HBA:n riveissä alkukaudesta on ollut Ville Tahvanainen, joka on pussittanut palloa 17,9 pisteen ottelukeskiarvolla. Myös 18-vuotias Tahvanainen on jo debytoinut miesten maajoukkueessa. Ensi syksynä hän suuntaa Jantusen tavoin jenkkeihin NCAA-sarjaan, kun ura jatkuu Bradleyn yliopistossa.



– Nuo kaksi huippulupausta eivät ole vain käyneet Suomen maajoukkueessa, vaan myös pelanneet siellä erittäin hyvin, lisää JBA:n päävalmentaja Mikko Tupamäki.



Kaadettavissa HBA:n ryhmä kuitenkin lahjakkuudestaan huolimatta on.



– HBA on todella urheilullinen, nopea ja isokokoinen joukkue, mikä on luonnollista, kun sinne Suomen ykköslahjakkuudet on kerätty. Uskon kuitenkin, että pelillisesti pärjäämme. Suurin haaste onkin, miten jaksamme noin urheilullista porukkaa vastaan kapealla materiaalilla koko pelin pelata, Tupamäki pohtii.



Kapea materiaali siksi, että koko syksyn ajan vaivanneet loukkaantumiset ovat JBA-ryhmän kiusana yhä. Toistaiseksi 1A-divarissa JBA-paidassa on nähty 12 eri miestä, mutta vain viisi heistä on ollut mukana jokaisessa ottelussa.



Jyväskyläläiset ovat aloittaneet kautensa neljällä voitolla ja kuudella tappiolla, joten sijoitus sarjataulukossa on kahdeksas. Viime sunnuntaina JBA kärsi äärimmäisen niukan tappion sarjakakkonen Kristika Turun vieraana. Ottelu päättyi lukemin 65-63.



– Turussa osoitettiin, että taistelumentaliteettia löytyy ja pystymme hajanaisellakin materiaalilla haastamaan. Täytyy ottaa huomioon, että turkulaiset eivät ole koko kaudella kotonaan hävinneet ja me pystyimme aika ajoin olemaan sielläkin kuskin paikalla, Tupamäki kehaisee.



Tämän illan ottelun jälkeen JBA jää sarjapeleistä joulutauolle. JBA:n vuosi 2019 käynnistyy 6. tammikuuta vierasottelulla Loimaan Bisonsia vastaan.



Koripallon 1A-divisioonan runkosarjaottelu Jyväskylän Monitoimitalolla: JBA – HBA-Märsky pelataan perjantaina 14. joulukuuta klo 18:30.