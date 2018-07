Suuretsinnät maassa, ilmassa ja vesillä tuloksettomia – 76-vuotias nainen edelleen kateissa Viitasaarella

Viitasaaren Suovanniemestä kadonnutta naista ei ole toistaiseksi löydetty mittavista etsinnöistä huolimatta. 76-vuotias Meeri Niskanen katosi asunnostaan Myllypurontieltä tiistain ja keskiviikkoaamupäivän välisenä aikana.

Etsinnät käynnistettiin keskiviikkona ja ne jatkuivat läpi yön torstaihin. Etsintöjä tehtiin niin maassa, ilmassa kuin vesillä. Mukana oli poliisin ohella vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja puolustusvoimat. Ilmassa oli sekä helikopteri lämpökameroineen että lentokone. Vesillä oli kaksi venettä. Maastoetsintöihin osallistui useita koiria. Rikoskomisario Reima Rossin mukaan etsinnöissä mukana oli noin sata henkeä. Toistaiseksi etsinnät on lopetettu.

Poliisi on tarkastanut myös kadonneesta saamiaan yleisövihjeitä, joita toivoo lisää. Kadonnut Meeri Niskanen on noin 160 senttiä pitkä, hoikka ja hänellä on tummat hiukset. Hän on pukeutunut mustaan takkiin ja tummaan lakkiin. Havainnot ja tiedot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.