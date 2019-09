Suuri hakekasa liekeissä Mustankorkean jätekeskuksessa – Keskisuomalainen seuraa tilannetta

Mustankorkean jätekeskuksen alueella Jyväskylässä on käynnissä tulipalo. Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta ennen kello puoli seitsemää keskiviikkoaamuna.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Arto Ahlroos kertoi kello seitsemän jälkeen, että palo syttyi "useamman sadan kuution hakekasassa", joka sijaitsee kompostilaitoksen edessä.

– Palon syttymäkohta on hakekasan keskivaiheilla, joten pelastuksen painopiste on nyt kasan pienentämisessä ja paloalueen rajaamisessa, ettei se pääsisi leviämään ja laajenemaan koko kasan alueelle. Palokuormaa siinä on aika paljon, Ahlroos kertoo.

Keskisuomalainen seuraa tilannetta.