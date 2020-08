Suuri osa suomalaisista pärjää hyvin digimaailmassa, mutta huoliakin on huomioitavana

Suomalaisten digitaidot ovat pääosin hyvällä tasolla, selviää valtiovarainministeriön (VM) ja Digi- ja väestöviraston (DVV) digitaitokartoituksesta. Kartoituksen tavoitteena oli saada käsitys digituen ja digitaitojen kehittämisen tarpeista.

Kartoituksessa ilmeni, että parhaiten hallussa on sähköpostin käyttö, verkkolehtien lukeminen, tiedonhaku ja internetin selaaminen. Suurin osa suomalaisista käyttää älypuhelinta, ja yleistä on käyttää tietokonetta päivittäin. Sen sijaan tabletin ja älytelevision käyttö on kartoituksen perusteella vielä melko vähäistä.

Kartoituksessa nousi esiin myös asioita, jotka voisivat kannustaa digipalveluiden käyttöön. Jotkut vastaajat toivoivat esimerkiksi tukea palveluiden käyttöön ja luotettavuutta muun muassa tietoturvalta. Toiveissa oli myös maksutonta opastusta laitteiden ja palveluiden käyttöön.

Kansallisia digipalveluita ei tunneta

Huolestuttavana VM ja DVV pitävät sitä, että monet käyttävät vain itselleen tuttuja digipalveluita. Uusien palveluiden käyttäminen edellyttäisi lisää osaamista esimerkiksi tietoturvasta. Lisäksi jotkut vastaajat kertoivat olevansa huolissaan ikääntyneen väestön digitaitojen tasosta.

– Kartoituksen mukaan yleisin digituen avuntarjoaja on monelle oma läheinen eikä kansallisia digitukipalveluita vielä juuri tunneta. Tavoitteemme on, että kaikilla Suomessa on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita ja saada tarvittaessa asiointiin apua joustavasti, Digituen projektipäällikkö Minna Piirainen sanoo tiedotteessa.

Kartoitus tehtiin verkkokyselyllä ja puhelinhaastatteluin. Verkkovastauksia kertyi lähes 13 000, ja niiden tueksi toteutettiin yli 1 000 vastaajan haastattelututkimus. Alun perin suunnitteilla oli kerätä vastauksia verkkokyselyn lisäksi paperitse, mutta ajatuksesta luovuttiin koronaviruspandemian vuoksi, koska kirjastoja ja muita vastauspaikkoja suljettiin.