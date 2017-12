Suurin osa lumen aiheuttamista sähkökatkoista korjattu

Sankka lumentulo on aiheuttanut sähkökatkoja etenkin itäisessä Suomessa. Kello 17:n aikaan alkuillasta ilman sähköä oli Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan vielä nelisensataa asiakasta, heistä suurin osa Pohjois-Karjalassa.

Päivällä sähköttömiä talouksia oli pari tuhatta Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueella. Sähkökatkoja korjattiin puoliltapäivin myös Päijät-Hämeen Padasjoella, Keski-Suomen Äänekoskella sekä Etelä-Karjalan Lemillä.

Pohjois-Karjalassa toimiva PKS Sähkönsiirto ilmoitti, että kuluneen vuorokauden aikana saatu lumisade on kerryttänyt puihin raskaan kuorman. Seurauksena puita on kaatunut sähkölinjoille ja johtoja on mennyt poikki laajalla alueella. Yhtiön mukaan lumitilanne on ollut hankala esimerkiksi Ilomantsissa.

Kello 17:ään mennessä lumisateet olivat suurimmaksi osaksi loppuneet jo Suomen itäosissakin. Joulupäivästä on Ilmatieteen laitoksen mukaan tulossa poutainen.

Enimmillään ilman sähköjä oli Suomessa noin 9 000 taloutta aamuneljän aikaan.