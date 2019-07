Suurratsian kohteena ollut Airiston Helmi myy kiinteistönsä Suomessa, kauppojen määrä alkaa pian

Talousrikosepäilyihin liitetty Airiston Helmi myy kaikki kiinteistönsä Suomessa, ja myös yhtiön omistaja Pavel Melnikov luopuu omista kiinteistöistään Suomessa, kertoo yhtiön lakimies Kari Uoti STT:lle.

Uotin mukaan yhtiöllä on kymmenkunta kiinteistöä. Niiden myyntihinta vaihtelee noin sadasta tuhannesta miljooniin. Jo laaditut myynti-ilmoitukset julkaistaan lähiaikoina.

– On ihan napin takana, että ne lähtevät, Uoti kertoo.

Talouselämä kertoi aiemmin, että viime syksynä suurratsian kohteena ollut Airiston Helmi on asetettu selvitystilaan. Lehden mukaan mikään pankki ei suostu avaamaan yritykselle tiliä ja aiemmat tilit on suljettu, minkä vuoksi yhtiön toiminta on mahdotonta.

Venäläismiljonääri Melnikovin omistuksessa olevassa Airiston Helmessä epäillään tapahtuneen rahanpesua. Lisäksi jutussa on epäilty törkeää veropetosta, törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta sekä pimeiden palkkojen maksua.

Yhtiöllä useita saaria Turun saaristossa

Airiston Helmi omistaa useita saaria Turun saaristossa laivareittien lähistöltä, mikä on herättänyt laajaa ihmettelyä Suomessa. Yrityksen omistaja perustelee saarien ostamista loma-asuntojen vuokraamisella.

– Aika vaikea on harjoittaa tällaista mökkien vuokraus- ja kiinteistökehitystoimintaa, jos ei saa tiliä pankkiin auki, ihmettelee Airiston Helmen asianajaja Kari Uoti Talouselämän mukaan.

Selvitystilassa olevan yrityksen pitää hankkia kuulutus velkojille, selvittää varata ja velat, myydä mahdollisesti omaisuutta sekä lopuksi tilittää varat omistajilleen. Uoti ihmettelee, miten se on mahdollista toteuttaa ilman pankkitiliä.

Ratsian yhteydessä Airiston Helmen tiloista takavarikoitiin yli kolme miljoonaa euroa käteistä.