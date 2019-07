Suurratsian kohteena ollut venäläisomisteinen Airiston Helmi myy kiinteistönsä Suomessa, kauppojen määrä alkaa pian

Talousrikosepäilyihin liitetty Airiston Helmi myy kaikki kiinteistönsä Suomessa. Myös yhtiön omistaja Pavel Melnikov luopuu omista kiinteistöistään Suomessa, kertoo yhtiön lakimies Kari Uoti STT:lle.

Uotin mukaan yhtiöllä on kymmenkunta kiinteistöä. Niiden myyntihinta vaihtelee noin sadasta tuhannesta miljooniin. Jo laaditut myynti-ilmoitukset julkaistaan lähiaikoina.

– On ihan napin takana, että ne lähtevät, Uoti kertoo. Päätöksen kiinteistöjen myynnistä teki Uotin mukaan nimenomaisesti Melnikov.

– Hänen elämänsä on tehty aika vaikeaksi täällä, ja hänen on vaikea ymmärtää tätä tapahtumaa.

Venäläismiljonääri Melnikovin omistuksessa olevassa Airiston Helmessä epäillään tapahtuneen rahanpesua. Lisäksi jutussa on epäilty törkeää veropetosta, törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta sekä pimeiden palkkojen maksua.

Helsingin Sanomien kesäkuun alussa julkaiseman uutisen mukaan Airiston Helmen ja Melnikovin omistuksessa on Turun saaristossa yhteensä 17 kohdetta. Melnikov sanoi tuolloin lehdelle, että sijoitus kohteisiin on hänelle harrastus, lelu.

Poliisi teki viime vuoden syyskuussa laajan ja huomiota herättäneen etsinnän yhtiön ja Melnikovin kiinteistöihin Turun saaristossa. Poliisi takavarikoi tuolloin muun muassa 3,5 miljoonaa euroa käteistä. Uoti sanoo, ettei tutkinnan etenemisestä ole kuulunut heidän suuntaansa mitään.

– Poliisi tutkii, ja näyttää tutkivan huolellisesti. Melnikovia ei ole haluttu vieläkään kuulla, vaikka häntä on tarjottu kuultavaksi jo heti silloin alkumatkasta, Uoti sanoo.

Melnikov on asiassa pääepäiltynä. Lisäksi vyyhdissä on epäiltynä yksi virolainen ja yksi toinen venäläinen mies.

Yhtiö asetettiin selvitystilaan huhtikuussa

Talouselämä kertoi keskiviikkona, että Airiston Helmi on asetettu selvitystilaan. Selvitystilaan asettaminen merkitsee sitä, että yhtiön toiminta aiotaan lopettaa.

Airiston Helmen tämän viikon maanantaina kaupparekisteriin iloittaman tilinpäätöksen mukaan selvitystila alkoi 5. huhtikuuta. Yhtiön velkojien on ilmoitettava saamisensa yhtiötä vastaan viimeistään 9. elokuuta. Uoti sanoo Talouselämälle, että yhtiön ainoa tiedossa oleva velkoja on tällä hetkellä sen omistaja Melnikov. Esimerkiksi verottajalla on vielä aikaa ilmoittaa omista saatavistaan.

Uotin mukaan suurin syy selvitystilaan asettamiseen on se, että pankit eivät ole suostuneet avaamaan talousrikoksiin liitetylle yhtiölle tiliä, jonka avulla toimintaa voisi pyörittää.

– Kun ei ole tiliä, sähkölaskun maksaminen on haasteellista, Uoti sanoo.