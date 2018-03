Suutarin mielestä kengistä on tullut "jalostettuja muovikasseja"

Hiihtomonojen vetoketju hajoaa. Nahkanilkkureiden ompeleet pettävät heti ensimmäisen talven jälkeen. Moni kuluttaja tuskailee kulutustavaroiden lyhyttä käyttöikää. Ympäristötietoisuus on viime vuosina kasvanut, mutta onko kuluttajilla aitoa kiinnostusta vaatia käyttötavaroilta parempaa laatua?

– Meidän tuntuma on se, että laatuodotukset ja vastuullisuus nousevat enemmän esiin kuin aiemmin, mutta edelleen hinta on aika pitkälle ohjaava tekijä, sanoo Kaupan liiton asiantuntija Tiina Vyyryläinen.

Vaatteiden, kenkien ja kodinkoneiden hinnat ovat viime vuosikymmenien aikana halventuneet selvästi. Samalla kotitalouksien tulotaso on noussut. Enää ei tarvitse säästää kuukausikaupalla ostaakseen itselleen pesukoneen.

– Suuri muutos, joka on tapahtunut melkein kaikilla aloilla, on se, että nykyisin myydään valtavia massoja tosi halvalla. Tämä bisneslogiikka on muuttanut ihmisten ajattelua, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling.

– Vielä muutama vuosikymmen sitten kengät tehtiin kotimaassa käsin. Nyt niitä tehdään tehdasmaisesti toisella puolen maapalloa hirveällä vauhdilla.

Uuden ostaminen on usein halvempaa ja vaivattomampaa kuin vanhan korjaaminen tai virheestä reklamointi. Myös nopeasti muuttuva muoti kannustaa vaihtamaan korjausta kaipaavat mallit uuteen.

Kuluttajaliiton mukaan vaatteita ja jalkineita koskevat valitukset ovat nykyisin vähäisiä takavuosiin verrattuna.

– Kun meidän neuvontaa aloiteltiin reilut parikymmentä vuotta sitten, ihmiset soittelivat ja kyselivät vaikkapa kengänkoroista: Korko katkesi, kun kävelin kaupasta ulos, mitä teen? Nykyään tätä ei enää tehdä.

Vetoketjujen laatu heikentynyt

Hajonneen hiihtomonon vetoketjun korjaaminen maksaa Helsingin Kampissa sijaitsevassa suutariliikkeessä 35 euroa. Se vielä kannattaa, sillä uudet monot maksavat monta sataa euroa.

Suutari Mika Kujanpään mukaan asiakkaat arvostavat nykyisin enemmän laatua ja haluavat vaalia kenkien käyttöikää. Kujanpää on ollut alalla vuodesta 1981.

– Töiden määrä on kasvanut viime vuosina.

Kujanpää on pannut merkille, että jalkineiden vetoketjujen laatu on selvästi heikentynyt. Suutarin mielestä halpojen ketjuliikkeiden ja nettikauppojen myymiä kenkiä ei voi enää edes kutsua kengiksi.

– Ne ovat jalostettuja muovikasseja.

Mistä laadun tunnistaa?

Kuluttajaliiton ja alan tutkijoiden mukaan iso haaste on se, miten asiakas tunnistaa laadukkaan tuotteen.

– Ostovaiheessa on hirveän vaikea tunnistaa, mikä on oikeasti kestävää. Hintakaan ei välttämättä aina takaa, että laatu olisi parempi, sanoo Kristiina Aalto Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta.

– Vaatteissa voi aina katsoa, että kuinka vahva se materiaali on ja miten huolellisesti saumat on tehty, mutta kodinkoneissa se on aika hankalaa.

Jos tuotteesta löytyy virhe ja asiasta tulee erimielisyyttä myyjän kanssa, kuluttaja voi ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuluttajaneuvontaan. Jos neuvonnasta ei löydy tyydyttävää ratkaisua, asiakas voi viedä asian kuluttajariitalautakuntaan. Sitä työllistävät eniten lentojen viivästyksiä sekä autokauppoja ja asuntomarkkinoita koskevat riidat. Vuosittain tulee joitakin satoja ratkaisuja myös kodinkoneista ja elektroniikasta.