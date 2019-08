Syökö koirasi kaiken, mitä maasta löytää? Vakuutusyhtiö varoittaa koiranulkoiluttajia tammenterhoista ja hevoskastanjoista

Punkit ja hirvikärpäset ovat koiranomistajille tuttu riesa, mutta tutulla lenkkipolulla voi vaania yllättäviäkin vaaroja. Agria Eläinvakuutus varoittaa koiranulkoiluttajia tammenterhoista ja hevoskastanjoista, joita ei pitäisi missään nimessä eksyä koiran suuhun.

Tammenterhot sisältävät tanniinia, joka saattaa suurina määrinä aiheuttaa koirille myrkytysoireita. Muutama yksittäinen tammenterho aiheuttaa koiralle useimmiten vain lievää pahoinvointia, mutta paljon terhoja hotkinut koira voi alkaa oksentelemaan tai ripuloimaan. Kaikki koirat eivät kuitenkaan saa oireita ja myrkytykset ovat hyvin harvinaisia.

Tavallisesti ensimmäiset koiran myrkytysoireet ovat oksentelu, apeus ja ruokahaluttomuus. Sen seurauksena koira kärsii usein ummetuksesta, jota seuraa 2–10 vuorokauden kuluttua tervamainen ripuli.

Puista pudonneet piikikkäät hevoskastanjat voivat myös suurena määränä syötynä aiheuttaa myrkytysoireita. Tyypillisiä myrkytysoireita ovat lisääntynyt syljeneritys, oksentelu, ruokahaluttomuus ja ripuli sekä erilaiset hermosto-oireet ja apaattisuus.

Sekä terhot että kastanjat voivat olla pienille koirille vaarallisia myös kokonsa vuoksi, sillä ne voivat aiheuttaa suolitukoksen.

Myrkkysienen nuolaisukin voi riittää myrkytykseen

Vakuutusyhtiö muistuttaa, että koiran kanssa kannattaa olla tarkkana sienimetsällä varsinkin silloin, jos sillä on tapana syödä kaikkea maasta löytämäänsä. Hyvä nyrkkisääntö on, että ihmiselle myrkyllinen sieni on myös koiralle myrkyllinen. Koirille vaarallisia myrkkysieniä ovat muun muassa eri kärpässienet, korvasieni ja suippumyrkkyseitikki.

Myrkytyksen oireet riippuvat sienilajista, mutta yleisimpiä oireita ovat oksentelu ja ripuli. Jotkut oireet voivat ilmetä vasta muutaman päivän kuluttua. Jotkin sienet ovat niin myrkyllisiä, että pelkkä nuolaisu voi aiheuttaa oireita.

Jos epäilee, että koira on haukannut myrkkysientä, on otettava pikaisesti yhteys eläinlääkäriin. Jos mahdollista, lääkäriin kannattaa ottaa mukaan sieni tai kuva sienestä, jota epäilee tai tietää koiran syöneen.

