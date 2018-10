Syöpähoidoista muotinäytöksen malleiksi – kehon arvet tai puuttuvat hiukset eivät haitanneet rohkeiden naisten ja miesten lavasäteilyä Jyväskylässä

Syksyn muotivärit hehkuivat hyväntekeväisyysmuotinäytöksessä lauantaina kauppakeskus Sepässä Jyväskylässä, mutta niin hehkuivat mallitkin. 16 rohkeaa eri-ikäistä naista ja kaksi miestä, jotka kaikki sairastavat tai ovat sairastaneet syöpää, pyörähtelivät lavalla upeasti ja hymyilivät esitellessään kauppakeskuksen liikkeiden asuja.

Idea muotinäytöksestä virisi Keski-Suomen syöpäyhdistyksessä jo viime keväänä. Silloin mietittiin, millaisella tapahtumalla Jyväskylässä esiteltäisiin tänä syksynä yhdistyksen toimintaa ja kerättäisiin samalla lahjoituksia Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräykseen.

Mallien värvääminen näytökseen ei ollut vaikeaa.

– Tulin mukaan, koska halusin kertoa, että minkä ikäinen tahansa voi sairastua syöpään eikä sitä tarvitse hävetä, jyväskyläläinen Milla Korpinen, 22, kertoi.

Korpinen sairastui kaksi vuotta sitten leukemiaan, kun hän oli juuri kouluttautunut matkaoppaaksi. Vaikka paranemisennuste on ollut koko ajan hyvä, syöpäsolujen tuhoamiseksi annettavat sytostaatti­hoidot ovat rajoittaneet Korpisen elämää ja tuoneet mukanaan sivuvaikutuksina muun muassa haimatulehduksen ja sen seurauksena diabeteksen.

– Ensimmäiset puoli vuotta hoitoja oli tosi tiiviisti ja infektioriskin vuoksi minun piti pysyä täysin neljän seinän sisällä. Senkin jälkeen vielä pitkään aikaan en saanut mennä paikkoihin, joissa on paljon ihmisiä. Vasta nyt olen alkanut saada vapauttani takaisin. Otan yhä sytostaatteja tabletteina ja käyn viikoittain verikokeessa, Korpinen sanoi.

Korpinen, kuten näytöksen muutkin mallit, esiintyi lavalla useissa eri asuissa. Lopuksi hänen yllään oli kaunis punainen iltapuku, oikea tylliunelma.

– Kotona tulee pidettyä huppareita ja verkkareita. Nyt näytökseen oli kiva pukeutua kunnolla ja hienoihin vaatteisiin, Korpinen sanoi.

Näytöksen taiteellisena johtajana ahkeroi muotialan yrittäjänä tunnettu keuruulainen Annuli Merkku. Hän myös juonsi näytöksen ja hehkutti yleisölle mallien rohkeutta. Erityiskiitokset Merkulta saivat näytöksen ainoat miesmallit Matti Eerola ja Olavi Keskinen.

Näytösmalliksi heittäytyminen ilman alan koulutusta vaatii rohkeutta keneltä tahansa saati sitten syöpää sairastavilta tai siitä parantuneilta. Leikkauksineen ja hoitoineen syöpä aiheuttaa monenlaisia muutoksia kehossa.

– Meillä kaikilla on leikkausarpia, ja esimerkiksi minulla jalat turposivat ihan valtaviksi, levinneen melanooman eli ihosyövän sairastanut Sirpa Yksjärvi, 42, kertoi.

Yksjärvi ei kehoaan arastele, sillä hän esiintyi muotinäytöksessä kahdella kierroksella alusvaatemallinakin.

Naismalleilla oli muotinäytök­sessä toinen toistaan upeampia kampauksia. Työ niihin saatiin kampaajayrityksiltä lahjoituksena.

Rintasyöpää jo toisen kerran sairastavan Pirjo Koposen, 54, ei tarvinnut käydä kampaajalla ennen esiintymistään. Sytostaattihoitojen vuoksi hänellä ei nyt ole hiuksia.

– Hiusten lähtö on näkyvin muutos, mutta myös rintojen menettäminen on naiselle iso asia. Minulle tuli myös neuropatia, joka ai­heuttaa kipua ihossa ja vaikeuttaa kävelyä, Koponen sanoi.

Myös henkinen jaksaminen on monilla syöpää sairastavilla kovilla, kun kuolemanpelko ja epävarmuus tulevaisuudesta ovat mielessä.

– Minulle tämän näytöksen tekeminen yhdessä on ollut voimaannuttava kokemus. Se on hyvä myös naisellisuuden kannalta. Ei naisellisuuden pitäisi kadota sairauden vuoksi. Jos on pitkään kotona, putoaa helposti pois siitä, miten muut pukeutuvat, Koponen pohti.

Koponen, Korpinen ja Yksjärvi pitävät Keski-Suomen syöpäyhdistyksestä saamaansa apua ja tukea sairautensa keskellä aivan korvaamattomana. He ovat saaneet yhdistyksestä syöpään liittyvää tietoa ja osallistuneet vertaistukiryhmiin.

Koponen ja Yksjärvi ovat toimineet myös itse vertaistukihenkilöinä syöpään sairastuneille.

– Aluksi, kun en pystynyt käymään vertaistukiryhmässä, neuvontahoitaja kävi minun luonani. Oli tosi tärkeää saada jutella hänen kanssaan. Myöhemmin aloin käydä ryhmässä, mutta siellä en ole tavannut Jyväskylän seudulta muita samanikäisiä sairastuneita. Toivon ja kannustan kovasti, että nuoretkin uskaltaisivat tulla vertaistukiryhmiin, Korpinen sanoi.