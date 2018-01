Syöpälääke joutui syyniin väärennösepäilyn takia

Suomenkin sairaaloissa käytettävään Velcade-syöpälääkkeeseen kohdistuu väärennösepäily. Lääkkeen käyttö on keskeytetty, ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea selvittää epäilyä.

Valmisteeseen liittyviä väärennöstapauksia on selvitetty Euroopassa pitkin syksyä, ja Suomeen joulukuussa tuotua valmiste-erää epäillään virheelliseksi ainakin pakkausmerkintöjen osalta. Velcaden maahantuoja on rinnakkaisjakelija Orifarm.

Erä on asetettu myyntikieltoon, ja sen käyttö sairaaloissa on lopetettu. Lääke on vain sairaalakäytössä, sitä ei toimiteta potilaille avohuollon apteekeista.

– Seikat jotka ovat herättäneet tämän epäilyn liittyvät nimenomaan tämän lääkkeen pakkauksessa oleviin merkintöihin. Niiden merkintöjen sisältöä tutkitaan nyt teknisesti, ja totta kai samanaikaisesti tutkitaan se valmisteen sisältö, kertoi yliproviisori Sami Paaskoski Fimealta STT:lle.

Paaskosken mukaan Euroopan syksyn tapauksissa on vahvistunut se, että pakkauksen tietyt elementit ovat olleet väärennettyjä. Suomen epäily on herännyt eurooppalaisista tapauksista, jotka ovat johtaneet Suomen varastojen tarkastamiseen.

Toinen väärennösepäily Suomessa

Fimean tiedon mukaan lääkettä on ehditty käyttää yhdeksän pakkausta ennen käytön keskeyttämistä. Lääkkeestä ei ole tehty haittavaikutusilmoituksia. Vasta laboratoriotutkimuksissa selviää, onko itse lääke aitoa vai ei.

Velcade on rinnakkaisjaeltu valmiste, eli Orifarm on ostanut lääkkeen halvemman hintatason maasta, uudelleenpakannut sen ja tuonut myyntiin Suomeen.

– Todennäköisesti sitten jossain vaiheessa hankintaketjua ketjuun on päässyt mahdollisesti väärennettyjä valmisteita mukaan, Paaskoski arvioi.

Tämä on toinen kerta, kun väärennökseksi epäilty tuote on päässyt Suomessa lailliseen lääkejakeluketjuun. Edellinen tapaus oli neljä vuotta sitten.

– Silloin oli italialaisista sairaala-apteekeista varastettu lääkkeitä. Nämä varkaat sitten väärennetyllä dokumentaatiolla onnistuivat myöhemmin myymään ne eurooppalaisille lääketukkukaupoille.