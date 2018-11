Syövälle altistavan radonkaasun mittaukset pian pakolliseksi – Jyväskylä on yksi mittauskunnista

Keuhkosyövän riskiä lisäävän radonkaasun mittaukset tulevat pakolliseksi työnantajille yhdeksässä keskisuomalaiskunnassa sekä yhdessä Keskisuomalaisen levikkialueen kunnassa.

Radonmittauksiin velvoittaa 15. joulukuuta voimaan tuleva säteilylaki.

Laki laajentaa radonmittausvelvoitteen koskemaan aikaisemman 60 kunnan sijasta 102 kuntaa sekä 53 postinumeroaluetta mittausvelvoitekuntien ulkopuolella. Laajennus johtuu uudesta radonpitoisuuden viitearvosta, joka perustuu EU:n säteilyturvallisuusdirektiiviin.

Radonpitoisuuden viitearvo asunnoissa, työpaikoilla ja muissa oleskelutiloissa laskee joulukuun puolivälissä 300 becquereliin kuutiometrissä ilmaa, kun aikaisempi arvo on ollut 100 yksikköä korkeampi.

– Kyse on työturvallisuudesta, sillä uudistuksen tavoitteena on työperäisen radonaltistuksen pienentäminen, laboratorionjohtaja Päivi Kurttio Säteilyturvakeskuksesta (STUK) toteaa.

Suomalaisten keskimääräisestä säteilyannoksesta suurin osa tulee sisäilman radonista.

Pitkäaikainen altistuminen radonille lisää keuhkosyövän riskiä etenkin tupakoitsijoilla. Vuosittain arviolta noin 300 suomalaista sairastuu radonaltistuksesta johtuvaan keuhkosyöpään.

Työnantajalle radonmittauksen tekeminen työpaikalla on pakollista, jos on perusteltua olettaa, että työtilan radonpitoisuus on viitearvoa suurempi.

– Perusteltu olettamus korkeasta radonpitoisuudesta on siis olemassa, kun työpaikka on maan alla tai työpaikkarakennus harjulla tai radonmittausvelvoite koskee kuntaa tai postinumeroaluetta, Kurttio sanoo.

Lain mukaan työpaikkojen radonpitoisuus tulee selvittää kaikkialla Suomessa maanalaisissa työtiloissa, läpäisevälle maaperälle – kuten harjuille – rakennetuilla työpaikoilla sekä niillä alueilla, joissa aiemmin mitatuista radonpitoisuuden vuosikeskiarvoista vähintään 10 prosenttia on suurempi kuin uuden lain viitearvo 300 becquereliä kuutiometrissä.

Jyväskylä valikoitui mittausvelvoitekaupungiksi ”hiuksen hienosti”, sillä kaupungin aiemmista mittauksista 10,8 prosenttia ylitti viitearvon 300 becquereliä kuutiometrissä.

Radonmittauksesta voi vapautua mittausvelvoitealueella, jos työtila sijaitsee maanpinnasta lukien toisessa tai sitä ylemmässä kerroksessa. Mittauksia ei myöskään edellytetä työpaikoilla, joissa rakennuksen lattia ja seinät eivät ole kosketuksissa maankamaraan ja väliin jäävän tilan hyvä tuulettuvuus on ilmeistä.

– Käytännössä tämä tarkoittaa niin kutsuttua rossipohjaa, jossa alapohja tuulettuu hyvin, Kurttio tarkentaa.

Uusi lainsäädäntö myös pidentää radonmittauskautta. Tähän asti radonia on mitattu marraskuun alusta huhtikuun loppuun. Nyt käynnissä oleva mittauskausi jatkuu uuden lain myötä toukokuun loppuun. Ensi vuodesta eteenpäin radonmittauskausi on syyskuun alusta toukokuun loppuun.

Jos työntekijän radonaltistusta ei saada pienennettyä yrityksistä huolimatta alle viitearvon, on työnantajan saatava toiminnalleen STUKin myöntämä turvallisuuslupa. Työntekijöiden vuosittain saamaa radonaltistuksen määrää aletaan myös seurata ja tiedot kirjataan annosrekisteriin.

– Resurssien takia valvomme radonpitoisuuksien mittausvelvoitteita vain pistokokein. Myös työsuojeluviranomaiset voivat valvoa mittauksia. Toivomme, että työntekijät itse havahtuvat tarvittaessa vaatimaan radonmittauksia, Kurttio sanoo.

Yksi radonmittaus maksaa 40–60 euroa.

– Radonkorjauksessa tiloihin voidaan asentaa radonimuri tai radonkaivo. Omakotitaloissa radonkorjaukset maksavat noin 3 000 euroa, isoissa rakennuksissa enemmän, Kurttio sanoo.

Jyväskylän Tilapalvelu teettää jatkossa tarvittavat radonmittaukset kiinteistöjensä korjaustarveselvityksen yhteydessä.

Vuosittain korjaustarve arvioidaan noin 30:stä kaupungin kiinteistöstä, kuten kouluista, päiväkodeista ja virastoista.

Radonpitoisuus määritetään kahden kuukauden ajan radonmittauspurkilla.

Viimeksi radonmittaukset edellyttivät toimenpiteitä Huhtasuon yhtenäiskoululla ja Kilpisen koululla, joissa radonpitoisuudet ylittivät lievästi raja-arvon yksittäisillä mittauspisteillä.

– Huhtasuolla radonputket oli asennettu jo rakennusvaiheessa, joten uutena riitti katolle imuri, joka tehostaa radoninpoistoa. Kilpisen koululla asennettiin myös radonputket imurin lisäksi, Tilapalvelun kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro kertoo.

Kontron mukaan radoninpoisto on laskenut koulujen radonpitoisuudet alle raja-arvojen. Radoninpoisto, eli putket ja tarvittaessa imuri, ovat pysyvä ratkaisu.

Radon on maaperästä peräisin oleva hajuton, mauton ja väritön kaasu, joten sen pystyy tunnistamaan huoneilmasta vain tarkoitusta varten kehitetyillä mittauslaitteilla.

Radonimurin lisäksi radonpitoisuutta voi alentaa muun muassa radonkaivolla sekä ryömintätilan tuuletuksella että seinävuotojen tiivistämisellä.