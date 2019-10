Syksyn ylioppilaskokelaiden äidinkielen kirjoitustaito koetuksella

Tänään on syksyn ylioppilaskirjoitusten toiseksi viimeinen koepäivä. Ylioppilaskokelaat osallistuvat tänään suomen ja ruotsin äidinkielen kirjoitustaidon kokeeseen. Äidinkielen lukutaidon koe järjestettiin kaksi viikkoa sitten syksyn toisena koepäivänä.

Kokelailla on tänään vastassa myös suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe.

Kirjoitukset päättyvät torstaina reaaliaineiden toisen koepäivän myötä. Torstaina kokelaiden kyvykkyyttä mitataan uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen sekä terveystiedon osalta. Kaiken kaikkiaan syksyn koepäiviä oli yhdeksän kappaletta.

Tutkintoon on ilmoittautunut 39 505 kokelasta, mikä on noin 2 000 enemmän kuin viime vuonna. Eri aineissa tehdään noin 77 610 koesuoritusta. Lukuun on laskettu sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.

Uuden ylioppilastutkintolain myötä syksyn 2019 tutkinnosta alkaen uusimismahdollisuuksia on aiempaa enemmän. Hyväksyttyjä kokeita on nyt mahdollista uusia rajoituksetta. Uusiminen koskee kaikkia kokelaita.