Sylkemistä ja kirkumista – alpakan keritseminen vaatii lentävien mahanesteiden sietokykyä

Toivakkalaisen Helena Siukosen neljällä alpakalla on edessään vuoden suurin piirtein stressaavin päivä.

Omakotitalon pihaan on ilmestynyt ruotsalaisissa rekisterikilvissä oleva pakettiauto. Auton vieressä touhuaa Göran Hjalle Hjalmarsson, joka pukee rensseleitä päälleen ja kantaa sitten tavaroita taloon.

Ensimmäisenä sisään kannetaan kokoon taitettu pöytä, oven viereen ilmestyy ilmakompressori ja kaikenlaista pikkutavaraakin näkyy olevan mukana.

Valmistelun jälkeen sisään ohjataan Viola-niminen alpakka. Hjalmarsson aikoo riisua siltä talviturkin. Edessä ei ole kuitenkaan pulahtaminen vilvoittavaan veteen, vaan turkin keritseminen.

– This is going to be a greeroom, Hjalmarsson virnistää.

Niinpä. Joskus alpakat nimittäin sylkevät vihreää mahanestettä pitkin huoneen seiniä ja peittävät samalla aineella varomattomat keritsijän avustajatkin.

Haisee kuulemma ihan oksennukselle.

Siukonen harmittelee, että ollaan jo kesäkuun kymmenennen päivän tietämillä.

– Keritseminen tehdään kerran vuodessa ja yleensä viimeistään touko-kesäkuun vaihteessa, Siukonen sanoo.

– Alpakalla on erittäin tiivis turkki ja se voi olla kesällä kuuma.

Violan turkki ei ole ihan sieltä puhtaimmasta päästä. Muuten alpakka on mukavalla tuulella, vaikka ei ihan virkeimmillään – liekö syynä se, että se synnytti maailmaan uuden alpakkaneidon paria päivää aikaisemmin.

– Turkki olisi puhdas, jos alpakka voisi olla koko ajan ruohikkoisella laitumella, mutta meidän villamme ovat tosi roskaisia, kun eläimet pyörivät hiekassa ja männikössä.

Yhden alpakan keritsemisessä kuluu yleensä vartista puoleen tuntiin.

– Vähän pitempään menee, jos hampaat viilataan ja kynnet leikataan.

– Hyvä, että keritseminen tapahtuu nopeasti, koska alpakat ottavat siitä stressiä. Jotkut sylkevät ja jotkut voivat kirkuakin.

Hjalmarsson kiinnittää Violan kunnolla pöytään ennen keritsemistä, ja kun alpakan emäntä on pään puolella rauhoittelemassa, sujuu keritseminen ilman isompia ongelmia.

Draamaa ei synny silloinkaan, kun Hjalmarsson ryhtyy viilaamaan hampaita inhimillisestä näkökulmasta katsoen vähän tavallista järeämmällä kalustolla eli kulmahiomakoneella.

Alpakka tuottaa villaa vuodessa keskimäärin kahdesta viiteen kiloa. Sen villa on pehmeämpää, lämpimämpää ja kestävämpää kuin lampaanvilla.

Alpakanvillassa ei ole lainkaan lanoliinia eli villarasvaa, joten sen jatkokäsittely on helpompaa kuin lampaanvillan. Se sopii myös niille, jotka ovat villalle allergisia. Lisäksi siitä puuttuu lampaanvillalle ominainen karheus.

Violan karvoista osa menee suoraan roskiin. Keskimääräinen hukkaprosentti villan matkalla raakavillasta langaksi on noin 20–35 prosenttia.

Keritseminen ei ole alpakan omistajille kohtuuttoman kallista, sillä maksettavaa kertyy noin 35 euroa alpakkaa kohden. Lisäksi siirtymistä tilalta toiselle maksetaan 70 euron polttoainelisä.