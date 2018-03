Syntyvyyden laskiessa ideoitu äitiyspakkaus on Suomen käyntikortti

Syy, miksi Suomi ryhtyi äitiyspakkauksen pioneeriksi 80 vuotta sitten, on jälleen valitettavan ajankohtainen.

– Pakkauksen idean taustalla oli huoli syntyvyyden laskusta 1930-luvun Suomessa, kertoo Kelan kansainvälisestä viestinnästä vastaava Olga Gassen.

Viime vuonna Suomessa syntyi vähemmän lapsia kuin koskaan aiemmin itsenäisyyden aikana. Jokin uusi, vastaava kannustin olisi siis enemmän kuin tarpeen.

Kela muuttaa ja uusii äitiyspakkausta lapsiperheiltä saamansa palautteen perustella vuosittain, mutta varoen.

– Isoja muutoksia ei tarvita. Siksi voisi sanoa, että kaikkien vuosien äitiyspakkaukset ovat yhtä hyviä, sanoo Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen.

Tässä taitaakin päteä sanonta "miksi korjata jotakin, mikä ei ole rikki". Äitiyspakkaus on ollut menestystarina, josta on myös muodostunut Suomen terveydenhuollon käyntikortti ulkomaille. Pakkauksen katsotaan vaikuttaneen osaltaan siihen, että lapsikuolleisuus on ollut Suomessa pitkään maailman matalimpia.

Leggingsit ja lapasenpidikkeet

Äitiysavustus nousee nyt 30 eurolla 170 euroon. Aholaisen mukaan edellisestä korotuksesta onkin jo aikaa.

– Viimeksi tätä ennen summa nousi vuonna 2001.

Äitiyspakkauksessa on nyt yhteensä 64 tuotetta, kun niitä viime vuonna oli runsaat 50. Vastedes tuotteiden määrää ei ole tarkoitus lisätä, vaan Kela aikoo parantaa pakkauksen laatua entisestään.

– Pakkaukseen toivotaan aika ajoin lisää kotimaisia tuotteita. Julkisia hankintoja koskevan lain mukaan tuotteita tai niiden valmistajaa ei saa valita maan tai kansalaisuuden perusteella, Aholainen kertoo.

Tämän vuoden uutuuksia ovat muun muassa leggingsit. Lisäksi pakkauksesta löytyvät tulokkaina esimerkiksi huopatossut ja lapasenpidikkeet. Asiakaspalautteen perustella äitiyspakkauksesta poistettiin nyt kestovaippa.

Auttaa ymmärtämään lapsen tarpeet

Ensisynnyttäjistä arviolta yli 90 prosenttia ottaa avustuksena äitiyspakkauksen, Kelan Aholainen kertoo.

Vauvansa Lucan kanssa vuoden 2018 äitiyspakkauksen julkistamiseen torstaina saapunut Maarit Sarin kiittää, että pakkaus tuli monella tapaa tarpeeseen.

– Se auttoi myös hahmottamaan, mitä lapsi tarvitsee, kun Luca on meidän ensimmäinen lapsi.

Vanhaan tapaan uusia äitiyspakkauksia aletaan jakaa sitten, kun edellisen vuoden pakkaukset on jaettu loppuun. Kela arvioi, että uutta pakkausta aletaan jakamaan toukokuussa. Korotetun äitiysavustuksen saavat kaikki, joiden laskettu aika on aikaisintaan kesäkuun 1. päivänä.

– Käytännössä muutos edennee niin, että aluksi jaamme korotukseen oikeutetuille viime vuoden äitiyspakkauksia, joihin lisätään tämän vuoden uutuustuotteet, Aholainen lisää.