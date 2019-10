Syysloman Turkin-matkat on myyty loppuun, vaikka maa käy sotaa Syyrian rajalla – matkanjärjestäjät tarkkailevat tilannetta

Suuret matkanjärjestäjät eivät ole tehneet muutoksia Turkin-matkoihinsa Turkin hyökättyä Syyriaan tällä viikolla. Aurinkomatkat , Tui Finland ja Tjäreborg kertovat STT:lle, että lomakohteissa on tällä hetkellä rauhallista, mutta tilannetta tarkkaillaan jatkuvasti.

Ulkoministeriön virallisen matkustustiedotteen mukaan Turkissa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta eikä uusien terrori-iskujen mahdollisuutta voida sulkea pois.

Myös Finnairin viestinnästä kerrotaan, että Finnair jatkaa lentoja Turkkiin normaalisti. Viestintäpäällikkö Suvi Aaltosen mukaan yhtiö seuraa ulkoministeriön suosituksia.

– Toistaiseksi niillä ei ole ollut vaikutusta siihen, mihin lennetään. Jos ajattelee vaikkapa lomakohteita Alanyassa, niin ne ovat yli 800 kilometrin päässä (sota-alueista).

Aaltosen mukaan Turkkiin lentää viikon aikana yli 1 500 Finnairin matkustajaa. Yhtiö lentää tällä hetkellä Turkkiin kolmelle eri kentälle Dalamaniin, Antalyaan ja Alaniaan.

– Lähin lentoreittimme menee näiden (sota-)alueiden ohitse yli 300 kilometrin päästä.

Hätätilanteen varalle suunnitelmia

Finnair-konserniin kuuluvan Aurinkomatkojen asiakkaita on Turkissa noin 570 Aaltosen mukaan. Hän lisää, että matkanjärjestäjän lomakohteissa on nyt hyvin rauhallista.

Aaltosen mukaan matkustajien perumissa matkoissa ei ole nähtävissä selkeää trendiä, mutta joitakin kyselyitä lentojen jatkumisesta sekä lomakohteen tilanteesta ja tunnelmista on tullut.

– Ykkösprioriteettimme on matkustajien turvallisuus. Tilannetta tarkkaillaan koko ajan, ja tiedotamme sekä Finnairin että Aurinkomatkojen matkustajia muutoksista heti, Aaltonen korostaa.

Hänen mukaansa varasuunnitelmat äkillisille muutoksille on, mutta hän ei halua spekuloida, mitä yhtiöt tekisivät hätätilanteessa.

Viimeiset matkat myyty loppuun

Matkanjärjestäjä Tui Finlandin lehdistöpäivystäjä Mari Berg kertoo, että Turkin lomakausi alkaa olla jo lopuillaan. Vuoden viimeiset matkat syyslomaviikolle Antalyaan on jo myyty loppuun. Turkki on Bergin mukaan ennen kaikkea kesäkohde, ja loppuvuodesta suomalaiset suuntaavat sankoin joukoin kohti Kanariansaaria.

Hänenkin mukaansa ulkoministeriön matkustustiedotteita seurataan tiiviisti.

– En lähtisi varmasti Turkin itärajalle matkustamaan, emmekä me järjestä matkoja sinne suuntaan.

Berg kertoo, että asiakkailta on tullut jonkin verran kyselyitä Turkin tilanteesta, mutta muuten suomalaisten matkustusinto maahan on jopa kasvanut.

– Monen laihan vuoden jälkeen Turkki on ollut erittäin suosittu kohde. Ei ihan vielä ole kultavuosien tasoa, mutta oikein hyvin on mennyt koko kesä.

Valveilla 24 tuntia vuorokaudessa

Myös matkanjärjestäjä Tjäreborg jatkaa Turkin-matkoja normaalisti kauden loppuun saakka. Tuotepäällikkö Jessica Virtanen kertoo, että viimeiset asiakkaat tulevat takaisin Alanyasta Suomeen noin puolentoista viikon kuluttua.

Virtasenkin mukaan Turkin suosio on tehnyt kesän aikana paluun ja syyslomaviikko on myyty loppuun. Joitakin viime hetken peruutuksia on ollut.

Virtasen mukaan matkanjärjestäjä valvoo lomakohteitaan 24 tuntia vuorokaudessa ja seitsemän päivää viikossa, mutta toistaiseksi mikään ei ole antanut aihetta muuttaa järjestelyitä.

– Turkissa poliittinen tilanne on ollut epävakaa jo pidemmän aikaa, ja sitä on seurattu koko ajan. Alanyan puolella on kuitenkin ihan rauhallista, hän vakuuttaa.

Turkki käynnisti keskiviikkona hyökkäyksen kurdijoukkoja vastaan Syyriassa ensin ilmaiskuilla ja sitten maahyökkäyksellä. Turkin hyökkäys jatkui viikonloppuna rajan pinnassa Syyrian pohjoisosassa. Kymmeniä siviilejä on kuollut, ja kymmenientuhansien kerrotaan paenneen pommitusten tieltä.