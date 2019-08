Syysviljasadosta tulossa pääosin hyvä koko maassa, kevätviljasato jäänee tyydyttäväksi

Ruis- ja syysvehnäsadon arvioidaan olevan tänä vuonna hyvä tai tyydyttävä koko maassa.

Maaseutuyrityksille asiantuntijapalveluita tarjoava Proagria arvioi, että Etelä-Suomessa sadot ovat jopa 20–30 prosenttia tavanomaista parempia. Vain Etelä-Karjalassa syysvehnäsato jäänee tavanomaista pienemmäksi. Sadon arvioidaan olevan laadultaan hyvä tai vähintään tyydyttävä.

Satojen kehitykseen on vaikuttanut heinäkuun lämpö ja kuivuus. Maan eteläosissa kasvustojen kehitys on noin viikon edellä keskimääräisestä. Itä- ja Pohjois-Suomessa kasvustojen kehitys on tavanomaisessa aikataulussa.

Kuivuus on heikentänyt kevätviljasatoa

Juhannuksen jälkeinen kuivuus on heikentänyt satotoiveita kevätviljojen osalta. Osassa Etelä-Suomen rannikkoalueilla, Lounais-Suomessa, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla kevätvehnäsadon arvioidaan jäävän 5–20 prosenttia tavanomaista pienemmäksi. Myös rehuohran ja kauran sadon arvioidaan jäävän keskimääräistä huonommaksi Satakunnassa, Uudellamaalla, Etelä-Suomen rannikkoalueella, Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Kevätviljojen sato jäänee tyydyttäväksi useimmilla alueilla. Kevätviljojen laadun arvioidaan olevan tyydyttävä tai hyvä useimmilla alueilla.

Öljykasvien sato on keskimääräinen

Syysöljykasvien sato on Proagrian mukaan keskimääräinen useimmilla alueilla. Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa sadon arvioidaan jäävän keskimääräistä pienemmäksi. Sadon laadun arvioidaan olevan tyydyttävä.

Sitä vastoin kevätöljykasvien sato jäänee huonoksi tai välttäväksi. Tuholaiset ja kuivuus ovat aiheuttaneet tappioita Kymenlaaksossa ja osassa Etelä-Suomen rannikkoaluetta. Sato on Etelä-Suomessa jäämässä 20–30 prosenttiin tavanomaisesta. Sadon laatu vaihtelee huonosta tyydyttävään.

Korjattu klo 11.07: Korjattu 2. kappaleen 2 virkkeestä Pohjois-Karjala Etelä-Karjalaksi