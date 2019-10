Syyttäjä: 19-vuotias nainen suunnitteli mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön työntekijän tappamista Jyväskylässä

Syyttäjä vaatii kahdeksan kuukauden ehdollista vankeutta 19-vuotiaalle naiselle, joka suunnitteli syyttäjän mukaan mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön työntekijän tappamista Jyväskylässä. Syyttäjän mukaan nainen hankki kaksi veistä, laati päiväkirjaansa yksityiskohtaisen suunnitelman rikoksen tekemisestä, haki netistä tietoa henkirikoksista ja uhkasi tappaa työntekijän.

– (Syytetty) on henkirikoksen tai törkeän pahoinpitelyn tekemistä varten pitänyt hallussaan kahta teräasetta sekä laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman rikoksen tekemistä varten. (Syytetty) on suunnitellut ostavansa teräaseen ja tehnytkin niin ja selvittävänsä asianomistajan työvuorot ja menevänsä tappamaan tämän. (Syytetty) on puhunut tätä ennen useamman kuukauden ajan erityisesti halustaan satuttaa (työntekijää) ja uhannut tappaa tämän. Hän on myös etsinyt internetistä henkirikosasioihin liittyvää tietoa, syyttäjä toteaa haastehakemuksessaan.

Haastehakemuksen mukaan nainen olisi valmistellut henkeen tai terveyteen kohdistuvaa rikosta huhtikuusta kesäkuuhun tänä vuonna.

Nainen kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Syytetään myös pahoinpitelyn yrityksistä

Naista syytetään myös kolmesta laittomasta uhkauksesta ja kahdesta pahoinpitelyn yrityksestä. Kaikki asianomistajat ovat syyttäjän mukaan kahden eri asumisyksikön työntekijöitä. Syyttäjän mukaan nainen uhkasi kolmea työntekijää tappamisella kesäkuussa ja yritti samaisena päivänä heittää laturin johtoa kolme kertaa yhden työntekijän kaulan ympärille ja kuristaa sillä tätä. Syyttäjän mukaan nainen onnistui lopulta saamaan laturin johdon työntekijän kaulan ympäri, mutta pahoinpitely jäi yritykseksi muiden tultua väliin. Samana päivänä nainen yritti haastehakemuksen mukaan vielä kuristaa laturilla toistakin työntekijää. Lisäksi hän esitti syyttäjän mukaan kaksi muuta uhkausta kesä-heinäkuussa.

Nainen kiistää uhkaukset eikä haastehakemuksen mukaan usko, että pahoinpitelyn yritykset olisivat tapahtuneet. Häntä on pidetty tutkintavankeudessa heinäkuusta lähtien.

Keski-Suomen käräjäoikeus antaa ratkaisun jutussa myöhemmin.

Juttua täydennetty kello 16:13