Syyttäjä: Häkkäsen ex-avustaja palautti kahdelta yrittäjältä saamansa rahat vasta poliisitutkinnan alettua – puolustuksen mukaan kyse vanhojen lainojen maksamisesta

Entisen oikeusministerin Antti Häkkäsen (kok.) entisen erityisavustajan Tapani Mäkisen (kok.) lahjussyytteiden keskiössä on yhteensä 20 000 euroa, jotka Mäkinen syyttäjien mukaan sai kahdelta yrittäjältä käteisenä.

Tämä tapahtui hieman ennen kuin Vantaan kaupunginhallituksessa käsiteltiin asiaa, jossa Mäkinen puheenjohtajana pyrki syyttäjien mukaan toimimaan yrittäjien omistamien yritysten eduksi.

Mäkisen asianajajana toimivan Petteri Sotamaan mukaan kyse oli lainasta, joka ei millään tavoin liittynyt Vantaan kaupungin asioihin ja joka on myös maksettu takaisin.

– En kommentoi muuta, kuin että kyse on vanhojen tuttavien välisestä lainasta, joka on jo maksettu takaisin. Se on velkakirjaehtojen mukaisesti takaisin maksettu. Tämä oikeudenkäynti on täysin turha, sanoi Sotamaa aamulla pidetyn valmisteluistunnon jälkeen.

Oliko rahoja oikeasti tarkoitus maksaa takaisin?

Syyttäjien mukaan Mäkinen palautti rahat vasta sen jälkeen, kun poliisitutkinta asiasta oli aloitettu. Heidän mukaansa 20 000 eurolla pyrittiin siihen, että Vantaan kaupunki ei käyttäisi etuosto-oikeuttaan eräissä maakauppa-asioissa vuonna 2015. Kaupunki päätyi käyttämään etuosto-oikeutta, mutta syyttäjien mukaan Mäkinen pyrki vaikuttamaan asiassa päinvastaiseen suuntaan.

Rahasumma tuli käteisenä kahdelta yrittäjältä, jotka kumpikin antoivat syyttäjien mukaan Mäkiselle 10 000 euroa. Tavoitteena oli ajaa yritysten etua, vaikka rahat tulivatkin yrittäjien henkilökohtaisista varoista, syyttäjät sanovat.

– Mäkinen on saanut rahat käteisenä, ja se on suhteellisen epätavallista. Se, että rahat on maksettu takaisin vasta esitutkinnan alettua herättää epäilyksen, että niitä ei ole ollut tarkoituskaan maksaa takaisin, sanoo Katja Kyrö, toinen jutun syyttäjistä.

Syytetyille aiotaan vaatia ehdollista vankeutta

Mäkistä syytetään törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hän kiistää syytteet kokonaisuudessaan.

Yrittäjiä syytetään törkeästä lahjuksen antamisesta.

Syyttäjäpuoli aikoo vaatia sekä Mäkiselle että molemmille yrittäjille ehdollista vankeutta. Tarkempi rangaistusvaatimus on kuitenkin määrä esittää vasta pääkäsittelyssä. Syyttäjät vaativat lisäksi yrittäjille neljän vuoden liiketoimintakieltoa.

Kyrön mukaan käsiteltävä tapaus on vakava ja merkittävä. Vaikka korruptiota ei Suomessa pidetä laajalle levinneenä ongelmana, Mäkisen syytteisiin johtaneet tapahtumat ovat hänen mukaansa esimerkki siitä, miten julkisia asioita pyritään sopimaan tuttavien kesken.

– Korruptiojutut ovat aina merkittäviä. Onko 20 000 euroa vähän vai paljon, ei ole oleellinen kysymys, sanoi Kyrö toimittajille käräjäoikeuden aulassa valmisteluistunnon jälkeen.

Takana kymmenkunta vuotta kansanedustajana

Tapani Mäkinen nimitettiin kesällä 2017 silloisen oikeusministerin Antti Häkkäsen erityisavustajaksi. Häkkänen oli oikeusministerinä Juha Sipilän (kesk.) johtamassa hallituksessa hallituskauden loppupuoliskolla eli vuosina 2017–2019.

Mäkinen jätti tehtävänsä Häkkäsen erityisavustajana huhtikuussa 2018, kun poliisi oli aloittanut esitutkinnan lahjontaepäilyistä. Hän luopui myös luottamustoimistaan, joita hänellä oli Vantaan kaupungissa. Mäkinen oli viime kuntavaalien jälkeen valittu muun muassa Vantaan kaupunginvaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Mäkinen on myös entinen kokoomuksen kansanedustaja. Hän istui eduskunnassa vuosina 2003–2004 sekä 2007–2015.