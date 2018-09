Syyttäjä: Kittilän tapauksessa on kyse rakenteellisesta korruptiosta

Kittilän kuntavyyhdessä on kyse rakenteellisesta korruptiosta, arvioi syyttäjä Kittilän virkarikosvyyhden asiaesittelyssään tiistaina. Käräjäoikeuden käsittelyssä on tapahtumaketju, joka syyttäjän mukaan johti lopulta kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen vuonna 2014. Korkein hallinto-oikeus totesi potkut laittomaksi toissa vuonna.

Syyttäjän arviota tilanteesta oli kerääntynyt kuulemaan Rovaniemen aluehallintoviraston juhlasaliin pitkä liuta Kittiläläisiä kunnallispoliitikkoja. Syyttäjä vaatii muun muassa vuosilta 2014–2015 yhteensä 27:lle Kittilän kunnanvaltuuston jäsenelle ja varajäsenelle rangaistusta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Lisäksi pienemmälle joukolle luettiin syytteet myös työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä yhdessä tapauksessa avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen.

Syyttäjä: Vyyhti alkoi tutkintapyynnöstä

Syyttäjän mukaan tapahtumaketju lähti liikkeelle tilanteesta, jossa kunnanjohtaja Mäkelä päätti tehdä Levi Ski Resortin hallituksen kanssa tutkintapyynnön hissiyhtiön toimitusjohtajan Jouni Palosaaresta toiminnasta. Tutkintapyynnöstä alkoi syyttäjän mukaan prosessi, joka täyttää useita rakenteellisen korruption piirteitä.

– Vastaajat ovat varsin tarkoitushakuisesti pyrkineet hyödyttämään Jouni Palosaarta, jotta tutkintapyyntö peruutetaan ja hän saa jatkaa hissiyhtiön toimitusjohtajana, syyttäjä kuvaili.

Juuri yksityishenkilön suosiminen yleisen edun perusteella on syyttäjän mukaan merkki rakenteellisesta korruptiosta. Lisäksi rakenteellisesta korruptiosta kertoo syyttäjän mukaan se, että päätöksiä on tehty liian vähäisillä tiedoilla, prosessi on ollut lainvastainen ja tosiasiallinen ratkaisu asioista on tehty jo toisaalla ennen varsinaista päätöksentekoa.

Pitkän oikeudenkäynnin aikana sekä syyttäjä että kuntapäättäjien puolustukset esittävät näyttöä riidanalaisista asioista. Aiemmin järjestetyssä valmisteluistunnossa oikeus oli saanut vain osittain syyttäjien listat oikeudenkäynnin riidattomista seikoista.

Palosaaren syytteet nurin käräjillä

Lapin käräjäoikeus katsoi aiemmin, että hissiyhtiön toimitusjohtaja Palosaari ei syyllistynyt rikokseen.

Oikeuden mukaan Palosaari toimi epäasiallisesti vuonna 2013, kun hän luovutti italialaisyhtiön luottamuksellisia tarjoustietoja itävaltalaisyhtiölle. Oikeus ei kuitenkaan pitänyt vuotamista luottamusaseman väärinkäyttönä.