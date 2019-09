Syyttäjä: Kolmekymppinen mies hakkasi ja potki hengiltä puolisonsa Lahdessa, mies kiistää teon

Kolmikymppinen mies hakkasi ja potki puolisonsa kuoliaaksi pääsiäisviikonloppuna Lahdessa, sanoo syyttäjä Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen toimittamassaan haastehakemuksessa. Poliisin aiemman kertoman mukaan puoliso oli kuolemansa aikaan 28-vuotias.

Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeutta, sillä pitää epäiltyä tekoa erityisen raakana ja julmana. Syyttäjän mukaan mies löi puolisoaan nyrkillä, potki ja löi tätä vatupassilla.

– Teon raakuutta osoittaa se, että syytetty on kohdistanut uhriin suuren määrän monimuotoista väkivaltaa – – väkivallan laatu, määrä ja kesto osoittaa määrätietoista vahingoittamis- ja surmaamispyrkimystä, syyttäjä kirjoittaa.

Syyttäjän mukaan rikos on erityisen törkeä jo siksi, että epäilty murha on tehty kotirauhan suojaamassa paikassa ja sen on tehnyt uhrille erityisen läheinen henkilö.

– Julmuutta osoittaa se, että syytetty on kohdistanut pitkäkestoista väkivaltaa puolustuskyvyttömään uhriin – – vammat ovat olleet laadultaan sellaisia, että uhri on ollut niiden aiheuttamisen jälkeen elossa ainakin noin kahden tunnin ajan, joten teko on myös varmuudella aiheuttanut suurta tuskaa ja kärsimystä, syytekirjelmässä sanotaan.

Nainen kuoli useisiin pään ja rintakehän alueen vammoihin.

Oikeudenkäynti alkoi tänään. Mies kiistää syytteen ja teon. Hän on vastannut, ettei muista tapahtumista mitään.