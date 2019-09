Syyttäjä: Kuorma-autoa kuljettaneen varusmiehen olisi pitänyt pyytää muita katsomaan, ettei junaa tule – Matkustajana ollut varusmies: Katsoin oikealle, mutta en nähnyt mitään

Syyttäjä vaatii tuntuvaa sakkorangaistusta tai ehdollista vankeutta miehelle, joka kuljetti Puolustusvoimien kuorma-autoa Raaseporissa sattuneessa tuhoisassa tasoristeysonnettomuudessa. Miestä syytetään tänään alkaneessa oikeudenkäynnissä kolmen varusmiestoverinsa kuolemantuottamuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja palvelusrikoksesta.

Onnettomuus sattui lokakuussa 2017. Kolme varusmiestä kuoli ja viisi loukkaantui, kun armeijan kuorma-auto ja VR:n taajamajuna törmäsivät vartioimattomassa tasoristeyksessä.

Syyttäjä katsoo, että kuorma-autoa kuljettaneen varusmiehen olisi pitänyt ymmärtää, että ohjaamosta ei pysty näkemään oikealta mahdollisesti lähestyvää junaa. Kuljettajan olisi pitänyt pyytää jotain toista ohjaamossa olevaa katsomaan, ettei juna ole tulossa tai menemään ulos ohjaamaan ylitystä.

STT ei ole vielä saanut syytetyn kirjallista vastausta. Esitutkinnassa mies on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

– Esitutkinnassa tehty rekonstruktio osoittaa, että onnettomuusajoneuvoa kuljettaneella ei ole ollut missään vaiheessa mahdollisuutta konkreettisesti nähdä junaa, syytetty sanoi esitutkinnassa.

"Automme oli junaradalla, sitten jysähti"

Syytetty on sanonut kuulustelussa, ettei huomannut lähestyvää junaa. Myöskään toinen ohjaamossa ollut varusmies ei ollut huomannut mitään.

– Muistan, että oli erittäin huono sää. Lähdimme liikkeelle ja lähestyimme junarataa hiljaisella nopeudella. Kukaan hytissä olleista ei reagoinut millään muotoa. Auto liikkui hiljaisella nopeudella ja mitään syytä ei ollut pysähtyä, varusmies kertoi.

Hän sanoi katsoneensa junaradalle päin.

– Muistan, että katsoin oikealle junan tulosuuntaan, mutta en nähnyt mitään, enkä kuullut mitään. Sitten, kun automme oli junaradalla, niin sitten jysähti.

Risteys tiedettiin vaaralliseksi

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) raportin mukaan Raaseporin onnettomuuden aikaan oli hämärää ja satoi räntää. Onnettomuuden silminnäkijä on kertonut esitutkinnassa sateen olleen voimakas.

– Tapahtumahetkellä satoi räntää niin, että pyyhkijät olivat kovimmalla nopeudella.

Skogbyn risteys oli luokiteltu vaaralliseksi. Siinä ei ollut puomia tai muita varoituslaitteita, ja lisäksi puomin puuttumisesta ilmoittava liikennemerkki puuttui. Risteyksen vaarallisuutta lisäsi myös sen muoto. Onnettomuuspaikalta katsottuna junarata kohtaa autotien viistosti takaoikealta.

Esitutkintamateriaalin mukaan varusmiehille ei ollut puhuttu risteyksen vaarallisuudesta. Yksi auton kyydissä olleista varusmiehistä kertoi kuulustelussa, että samaa reittiä oli käytetty edellisenä päivänä. Varusmiehen mukaan hän ei muista kuljettajan pyytäneen muita katsomaan risteyksessä oikealle.

STT:n tietojen mukaan eri viranomaiset ovat onnettomuuden jälkeen ihmetelleet, miksi Uudenmaan prikaati käytti vaaralliseksi tiedettyä Skogbyn risteystä, kun lähellä oli vaihtoehtoinen reitti radan yli. Uudenmaan prikaati ei halunnut antaa STT:lle haastattelua onnettomuudesta.

Raaseporin turmaristeys on nyt tukittu aidalla

Raaseporin Skogbyn tasoristeys suljettiin autoilta lähes heti syksyllä 2017 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Kyseessä oli väliaikainen ratkaisu, mutta ylitarkastaja Jarmo Koistinen Väylävirastosta arvioi, että risteys ei enää palaudu tieliikenteen käyttöön.

– Tämänhetkisen tiedon mukaan risteys on tarkoitus sulkea lopullisesti, Koistinen sanoo STT:lle.

Junaradan kanssa risteävällä autotiellä on tällä hetkellä huomiomerkein varustettu aita, jossa ilmoitetaan tasoristeyksen sulkemisesta. Aitojen takana on koko tien tukkiva ainakin toista metriä korkea sepelikasa, ja sen takana on esteenä vielä puuromua ennen junarataa.

Koistisen mukaan tasoristeyksiä oli pää- ja sivuradoilla viime vuoden lopulla noin 2 700. Niistä vartioimattomia, eli ilman puomia tai valo- ja äänivaroituslaitteita, oli reilut 2 000. Iso määrä johtuu Suomen harvasta asutuksesta.

– Tasoristeyksiä on edelleen paljon yksityisteillä, jotka saattavat johtaa yhteen tai kahteen taloon. Vaaralliseksikaan havaittuja risteyksiä ei voida noin vain sulkea, sillä yksityistienpitäjällä on tasoristeysoikeus.

Vaara piilee varsinkin tutussa risteyksessä

Koistinen sanoo, että vartioimaton tasoristeys on tiellä liikkujalle vaaranpaikka ja edellyttää aina varovaisuutta.

– Siinä kohtaa vähän erilaisia massoja. Juna ei pysty pysähtymään heti, vaan siinä menee satoja metrejä.

Hän huomauttaa, että onnettomuuden vaara on varsinkin tutussa tasoristeyksessä, johon saattaa ajaa liian huolettomasti ja ajatella muuta.

– Onnettomuusraporteista ilmenee, että onnettomuuksissa hyvin tyypillistä on sellainen hetken herpaannus. Ihmiset sanovat, että kyllä katsoivat, mutta eivät nähneet.

Koistinen sanoo pysähtyvänsä itse myös puomillisissa risteyksissä.

– Sellaista onnettomuutta ei ole vielä tapahtunut, että puomit olisivat epäkunnossa, mutta kaikki mikä on ihmisen rakentamaa, voi olla epäkunnossa.

Parannusta tulossa yli 250 tasoristeykseen

Koistisen mukaan tasoristeysongelman ratkaisussa on kyse pitkälti määrärahoista. Nyt käynnissä oleva nelivuotinen ohjelma maksaa vuodesta riippuen viidestä viiteentoista miljoonaan euroa vuodessa.

Koistinen odottaa ohjelmalta hyviä tuloksia. Alkuperäisenä tavoitteena oli poistaa kokonaan tai parantaa turvallisuutta 65 huonoimmassa tasoristeyksessä, mutta Koistisen mukaan ohjelma vaikuttaa kaikkiaan yli 250 tasoristeykseen.

– Tämänhetkisen tiedon mukaan 150 tasoristeystä suljetaan ja sadan olosuhteita parannetaan. Se on kehitystä. Melkein 10 prosenttia kokonaismäärästä.

Hallitusohjelmassa vaarallisten tasoristeysten poistamiseen on lisäksi varattu 22 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022.