Syyttäjä: Lapsenlapset huijasivat muistisairasta mummoaan ja saivat tämän ostamaan kaikille kolmelle Mersun – naiset kiistävät syytteet

Kolmea naista syytetään muistisairaan isoäitinsä vedättämisestä. Syyttäjän mukaan naiset erehdyttivät vuosina 2014–2015 isoäitinsä ostamaan heille Mercedes-Benz -merkkiset henkilöautot.

Autot maksoivat syyttäjän mukaan 29 000 euroa, 35 000 euroa ja 45 500 euroa. Lisäksi naiset saivat mummon nostamaan heille käteistä rahaa yhteensä kymmeniä tuhansia euroja. Kaiken kaikkiaan isoäitiä huiputettiin syyttäjän mukaan liki 150 000 euron edestä.

Syyttäjän mukaan naiset käyttivät hyväkseen luottamussuhdetta ja mummonsa turvatonta tilaa. Naisille vaaditaan ehdollista vankeusrangaistusta törkeistä petoksista.

Epäillyt rikokset tapahtuivat Rovaniemellä.

Naisten mukaan autojen osto oli isoäidin tahto

Naiset kiistävät syytteet. Heidän mukaansa autojen osto tapahtui mummon aloitteesta.

– Hän nimenomaan halusi ostaa auton vastaajalle, jotta tällä olisi ollut paremmat edellytykset vierailla hänen luonaan, naisten kirjallisissa vastauksissa sanotaan.

Kaksi naisista myös kiistää saaneensa mummoltaan lainkaan käteistä rahaa. Yksi syytetyistä selittää 10 000 euron lahjoitusta sillä, että isoäiti halusi tukea häntä asunnon ostossa.

Syytettyjen mukaan kyse ei ollut missään tapauksessa mummon erehdyttämisestä tai painostamisesta.

Naiset kuvaavat suhdettaan isoäitiinsä lämpimäksi ja tiiviiksi. He kertovat auttaneensa mummoa kotitöissä ja kyydinneet tätä hoitamaan asioita.

– On ollut luonnollista, että hän on halunnut auttaa lapsenlapsiaan. Vastaajat eivät milloinkaan ole pyytäneet häneltä rahaa tai muuta avustusta, vaan aloite lahjoituksiin on tullut häneltä itseltään, syytettyjen vastauksissa sanotaan.

Naisten mukaan rikosasia on saatettu vireille perinnönjaon riitaisuuden takia.

Haastehakemuksesta ei käy ilmi, mikä on syytettyjen välinen sukulaisuussuhde eli ovatko he keskenään siskoksia vai serkuksia.

Omaiset ja mummon kuolinpesä vaativat korvauksia

Syytettyjä vaaditaan korvaamaan saamiensa autojen hinnan ja käteisvarojen arvon isoäidin omaisille tai tämän kuolinpesälle. Omaisten mukaan naiset ovat käyttäneet hyväkseen mummon sairautta ja ymmärtämättömyyttä.

– (He ovat saaneet) hänet luovuttamaan heille merkittäviä varallisuuseriä, jotka ovat ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä he ovat vastikkeeksi katsottavaa apua antaneet hänelle siivoustyönä ja muuna päivittäisasioiden auttamisena.