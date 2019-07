Syyttäjä: Mielentilatutkimuksen mukaan Arabianrannan murhasta syytetty oli syyntakeeton

Mielentilatutkimuksen mukaan Arabianrannan murhasta syytetty 37-vuotias mies oli teon tehdessään syyntakeeton eli ei ymmärtänyt tekonsa seurauksia. Asiasta kertoi jutun syyttäjä oikeudenkäynnin tauolla.

– Syyte on murha, myönnetty tappona. Sitä tullaan loppulausunnossa puimaan, onko teko kokonaisuutena harkiten raaka ja julma ja täyttyvätkö muut kriteerit, koska sen verran on tullut selville, että tekijä on syyntakeeton ja hän on tahdonvastaisen hoidon tarpeessa, syyttäjä Eija Velitski sanoi oikeussalin ulkopuolella medialle.

Miestä syytetään siskonsa lapsen puukottamisesta viime jouluaattona. Kuulustelussa hän on kertonut harhoistaan, jotka hänen mukaansa myötävaikuttivat tekoon.

Murhasyytteen käsittely alkoi tänään aamulla. Oikeus käsittelee koko asian suljetuin ovin muun muassa uhrin omaisten yksityisyyden suojaamiseksi. Syyttäjä sanoi, että tapauksen järkyttävyyden takia uhrin isää kuultiin jo aamupäivän aikana.

– Uhrin isää kuultiin ennen kuin käytiin kirjallinen näyttö läpi, jotta hän pääsi sitten poistumaan paikalta, Velitski sanoi.

Velitskin mukaan syytetty on suhtautunut asian käsittelyyn rauhallisesti. Hänen mukaansa ei ole vielä varmaa, julistetaanko tuomio tänään salissa vai annetaanko se myöhemmin kirjallisena.

Syyttäjä katsoo salauspäätöksen olevan perusteltu

Käräjäoikeus päätti perjantaina, että koko käsittely pidetään suljetuin ovin. Uhrin omaiset perustelivat vaatimustaan suljetusta käsittelystä halulla turvata muun muassa uhrin alaikäisen sisaruksen yksityisyyttä ja rajoittaa rikoksen aiheuttamaa kärsimystä.

– Tapahtuneen jälkeen perhe on tehnyt järjestelyjä suojatakseen uhrin sisarusta asiaan liittyviltä yhteydenotoilta ja puheilta. Asia on saanut huomattavaa julkisuutta, eivätkä vanhemmat halua enempää lisäkärsimystä tai vahinkoa aiheuttavaa julkisuutta.

Omaiset myös katsovat, että koska rikos tapahtui kotona, käsittelyssä tulee esille heihin liittyvää arkaluonteista tietoa.

Omaisten ja uhrin yksityisyyden lisäksi suljetun käsittelyn puolesta puhuu käräjäoikeuden mukaan myös se, että henkilötodistelussa joudutaan käsittelemään syytetyn terveystietoja, jotka ovat salassa pidettävää tietoa.

Syyttäjä alun perin katsoi, että oikeudenkäynnin pitäisi olla pääosin julkinen, mutta sanoi aamupäivän jälkeen ymmärtävänsä salauspäätöksen.

– Nyt kun olemme tuota prosessia edenneet, se olisi hyvin vaikea ollut käsitellä, kun siinä olisi koko ajan joutunut varomaan, ettei kysy mitään sellaista, joka olisi varmasti salaista, saati sitten mitä toinen vastaa. Tuleeko vastauksena sellainen, mikä olisikin salassa pidettävää. Sen takia tämän prosessin kannalta tämä menee jouhevammin tällä tavalla.

Henkirikos oli poliisin mukaan impulsiivinen teko

Syytetty on esitutkinnassa tunnustanut surmanneensa lapsen teräaseella. Esitutkinnan valmistuessa poliisi kertoi, että henkirikos oli impulsiivinen teko.

– Esitutkinnan aikana ei ole tullut mitään viitteitä esimerkiksi kunniaväkivallasta tai muusta ulkopuolisesta vaikuttamisesta, sanoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth Helsingin poliisista tiedotteessa kesäkuussa.

Mies oli tapahtumailtana viime jouluaattona ollut vieraana uhrin kodissa Helsingin Brysselinkadulla. Paikalla oli kaksi muuta aikuista ja toinen alaikäinen lapsi. Lapset olivat olleet nukkumassa ja aikuiset olivat katsoneet televisiota.

Ilta sujui Kanthin mukaan hyvin rauhallisesti ja poikaan kohdistunut väkivalta alkoi yllättäen. Hätäkeskukseen tuli ilmoitus pahoinpitelystä, ja paikalle hälytettiin ambulanssi, jota asunnossa olleet menivät odottamaan rappukäytävään.

– Avun hälyttämisen aikana on siirrytty portaisiin odottamaan apua, mistä epäilty on saanut uhrin takaisin haltuunsa, jolloin on palattu asuntoon. Muut ovat jääneet oven ulkopuolelle.

Poika oli vielä elossa, kun epäilty vei hänet asuntoon takaisin, Kanth sanoi. Avun saavuttua paikalle poikaa ei kuitenkaan ehditty pelastaa.

– Poika on todettu kuolleeksi heti tapahtumapaikalla, Kanth sanoi.