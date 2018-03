Syyttäjä Pirkanmaan käräjäoikeudessa: Kiertelevät taidekauppiaat huijasivat väärennöksillä yli miljoona euroa

Ympäri Suomea kierrelleet taidekauppiaat ovat huijanneet asiakkailta väärennetyillä tauluilla yli miljoona euroa, syyttäjä sanoo.

Suuren taideväärennösjutun niin kutsutusta Sisä-Suomen haarasta on luettu tänään syytteet Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan väärennettyä taidetta on väitetty aidoiksi teoksiksi ja myyty ammattimaisesti vuosien ajan eri puolilla Suomea. Väärennettyjen taulujen joukossa on muun muassa Ellen Thesleffin, Helena Schjerfbeckin, Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen teoksia.

Syyttäjän mukaan väärennöksiä kaupattiin vuosina 2008–2014 ympäri Suomea Muoniosta Helsinkiin. Tutkinnassa poliisi takavarikoi epäillyiltä 184 taulua, joista 165 todettiin väärennöksiksi.

Pääsyytetylle vaaditaan vähintään viisi vuotta vankeutta

Syyttäjän mukaan rikoshyödyn määrä nousee yli miljoonaan euroon. Syytettyjä on seitsemän ja asianomistajia, eli väärennösten uhreja, yli 30. Asianomistajien joukossa on yksityishenkilöitä ja yrityksiä.

Jutussa on nostettu kymmeniä syytteitä muun muassa useista törkeistä petoksista. Syyttäjä vaatii päätekijäksi katsotulle miehelle vähintään viiden vuoden vankeusrangaistusta. Myös kolmelle muulle syytetylle vaaditaan ehdottomia vankeusrangaistuksia.

Jutussa on myös niin kutsuttu Helsingin-haara, josta odotetaan tuomiota myöhemmin tänä vuonna. Yhteensä noin parikymmentä vastaajaa on syytteessä muun muassa törkeistä petoksista. Väärennettyjen taulujen joukossa on esimerkiksi Ilja Repinin, Helene Schjerfbeckin ja Hugo Simbergin maalausten väärennöksiä.