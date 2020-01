Syyttäjä: Suojelupoliisin työntekijä haki salassa pidettävää tietoa supon järjestelmästä ja tallensi omalle pilvipalvelimelleen, tietoja oli tarkoitus käyttää kirjassa – syytetty kiistää syytteet

Syyttäjä vaatii viiden kuukauden vankeusrangaistusta suojelupoliisin (supo) entiselle työntekijälle. Mies haki syyttäjän mukaan supon järjestelmistä tietoja käytettäväksi omassa kirjassaan.

– Syytetty on oikeudettomasti ja julkistamistarkoituksessa hankkinut tietoa seikoista, jotka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi tai jotka hänen tietensä ovat olleet sen laatuisia, että niiden paljastaminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen turvallisuudelle tai ulkomaansuhteille, haastehakemuksessa sanotaan.

Syyttäjän mukaan mies teki vuoden 2015 heinä–lokakuussa supon järjestelmään yhteensä 49 kyselyä ja 102 selausta, jotka eivät liittyneet tämän työtehtäviin. Tietoja mies tallensi syyttäjän mukaan omalle pilvipalvelimelleen.

– Syytetty on edelleen tietoturvaa koskevien määräysten vastaisesti tallentanut suojelupoliisin operatiivista tietoa sisältävää aineistoa ja omia muistiinpanojaan julkisessa internetissä olleelle henkilökohtaiselle pilvipalvelimelleen, syytteessä sanotaan.

Syyttäjä katsoo, että tietoja oli määrä hyödyntää miehen kirjassa. Kirjassa käsitellään muun muassa Syyrian konfliktia, turvapaikanhakijatilannetta ja Isis-äärijärjestön mediavaikuttamista.

– Tarkoituksena on ollut hankkia järjestelmästä salassa pidettäviä tietoja käytettäväksi syytetyn samanaikaisesti kirjoittaman kirjan sisällössä joko suoraan, taustatietona tai tiedonhankinnan ohjaamiseen.

Esitutkinnan tehnyt keskusrikospoliisi kertoi aiemmin, että sen näkemyksen mukaan haetut tiedot olisivat voineet vääriin käsiin joutuessaan olla vahingollisia tai haitallisia valtion tai kansallisen turvallisuuden kannalta. Syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen ei istunnon jälkeen kommentoinut, epäilläänkö tietojen levinneen epäillyltä eteenpäin.

– En voi ottaa kantaa siihen, onko epäilty paljastanut tietoja, Hämäläinen sanoi STT:lle torstain valmisteluistunnon jälkeen.

Miestä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Syyttäjän mukaan rangaistus voidaan määrätä ehdollisena.

Syytetty kiistää syytteet ja vaatii niiden hylkäämistä.

Puolustus: Pilveen tallennettu vain omia muistiinpanoja

Järjestelmäasiantuntijana työskennellyt mies sanoo kirjallisessa vastauksessaan, että tehdyt haut liittyivät hänen työhönsä. Miehen puolustuksen mukaan hänen tarkoituksenaan oli kehittää järjestelmää ja kaikki haut liittyivät kehittämishankkeeseen.

– Kaikkien hakujen tarkoituksena on ollut testata, miten tietojärjestelmä toimii ja miten järjestelmää voitaisiin parantaa. Hakusanat hän keksi itse tai otti muun muassa uutisista ja uutissivustoilta, vastauksessa sanotaan.

Mies kiistää siirtäneensä supon operatiivista tietoa pilvipalvelimelle, mutta myöntää tehneensä pilveen omia muistiinpanojaan.

– Mutta nekin vain pieninä tietopalasina, joita ei ymmärtänyt kukaan muu kuin hän itse.

Puolustuksen näkemyksen mukaan tiedot eivät olleet sellaisia, että ne olisivat voineet aiheuttaa haittaa Suomen turvallisuudelle tai ulkomaansuhteille.

Mies kiistää sen, että tiedot olisivat tulleet hänen kirjaansa.

– Tietoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi hänen kirjoittamansa kirjan sisällössä suoraan, taustatietona tai tiedonhankinnan ohjaamiseen eikä niitä ole myöskään niihin käytetty.

Miehen mukaan hän ei tiennyt, että hänen toimintansa oli kiellettyä. Hän vetoaa muun muassa siihen, ettei hän saanut minkäänlaista koulutusta tai työnohjausta supolla.

Supo ja syyttäjä vaativat jutun salamista

Syyttäjä Hämäläinen sanoi istunnon jälkeen, että epäilty teko on rikosnimikkeen lievimmästä päästä.

– Kyllä tämä sen rikosnimikkeen sisällä on pikemminkin siitä lievimmästä kuin vakavimmasta päästä. Se näkyy jo syyttäjän rangaistusvaatimuksessa. Kun neljä kuukautta vankeutta on minimi, olen lähtenyt viidestä kuukaudesta.

Aamupäivällä valmisteluistunnon aluksi syyttäjä, puolustus ja suojelupoliisin edustaja kävivät oikeuden puheenjohtajan johdolla läpi sitä, missä määrin käsittely voidaan pitää julkisena.

Syyttäjä ja supon edustaja vaativat, että poliisin koko esitutkinta-aineisto määrätään salaiseksi. Lisäksi he pyysivät asian käsittelyä suljetuin ovin.

– Perustelu on se, että tässä jutussa esitutkinta-aineistossa on hyvin paljon vahvasti turvaluokiteltua suojelupoliisin aineistoa. Kyse on turvaluokka kakkosesta, Hämäläinen sanoi salissa.

Turvallisuusluokitus 2:n asiakirjat ovat neliportaisen asteikon toiseksi salaisimpia. Kun luokan 1 asiakirjoissa on merkintä "erittäin salainen", kakkosluokan asiakirjat leimataan merkinnällä "salainen". Supon edustajan mukaan turvaluokitellun tiedon lisäksi aineisto sisältää tietoa supon tietojärjestelmistä.

Istunnon jälkeen Hämäläinen sanoi, ettei voi kommentoida jutun aineistoa tarkemmin.

– Aina, kun on kyse suojelupoliisin operatiivisista tiedoista, kyse on arkaluotoisesta materiaalista, hän totesi.

Pääkäsittely tullaan järjestämään toukokuussa suljetuin ovin.