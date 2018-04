Syyttäjä Turun puukottajasta: Halusi ikuistaa itsensä ennen tehtävänsä suorittamista

Turun joukkopuukotusoikeudenkäynnissä syyttäjä perusteli tiistaina kirjallisten todisteiden avulla tekojen raakuutta, julmuutta ja suunnitelmallisuutta. Vankilassa pidetyssä istunnossa näytettiin muun muassa valvontakameranauhaa.

Matkalla Turun Kauppatorilta Puutorille viime elokuussa puukottaja osui kuolettavasti veitsellä kahteen naiseen sekä haavoitti kuutta naista ja kahta auttamaan tullutta miestä.

Oikeussalissa kuultiin hätäkeskustallenne joukkopuukotuksen alkuvaiheesta.

– Täällä Kauppatorilla on puukotus. Täällä on mies puukko kädessä, hätääntynyt nainen aloittaa puhelun.

Tallenteella naisen huomiot muuttuvat kirkumiseksi ja sekoittuvat torilla käynnissä olevan tilanteen ääniin ja hätäkeskuksen päivystäjän lisäkysymyksiin.

Valvontakamerakuvassa näkyy, kuinka juokseva hahmo tekee silmukan toisen hahmon ympärillä.

– Hän kiertää (naisuhrin taakse) ja tekee tämän verityönsä, syyttäjä kuvaili tilannetta.

Runsas videomateriaali päättyi siihen hetkeen, kun poliisi oli ampunut puukottajaa reiteen.

Abderrahman Bouananen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä.

Syyttäjä vaatii Bouananelle rangaistusta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Kuvasi itsensä ennen puukotuksia

Puukotuksia edeltäneen yön Bouanane nukkui Kaarinassa, josta hän polki Turkuun pyörällä. Veitset ovat peräisin asunnosta, jossa hän yöpyi. Ennen lähtöä Bouanane kuvasi itsensä rappukäytävässä.

– Joku merkitys on annettava sille, että hän on päättänyt ikuistaa itsensä, kun on lähtenyt tätä tehtäväänsä suorittamaan, syyttäjä sanoi.

Bouanane kuvasi samana päivänä manifestivideon, jota käsitellään oikeudessa toukokuussa. Syyttäjän mukaan Bouanane myös latasi ennen tekoja Facebookiin Isisin mustan lipun, joka poistettiin nopeasti.

Puolustus on kiistänyt, että puukotukset olisi tehty lain tarkoittamalla tavalla terroristisessa tarkoituksessa.

Yleisö seurasi istuntoa Turun oikeustalolta videoyhteyden välityksellä.