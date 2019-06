Syyttäjä: United Brotherhood -jengiläiset kiristivät miestä maksamaan tuhansia euroja, uhkasivat ampua polviin

Syyttäjä vaatii Helsingin käräjäoikeudessa vankeusrangaistusta kolmelle miehelle törkeän kiristyksen yrityksestä, ryöstön yrityksestä ja törkeästä vapaudenriistosta.

Yksi syytetyistä, United Brotherhood -rikollisjärjestöön syyttäjän mukaan kuuluva mies pakoili viranomaisia Albaniassa, josta hänet palautettiin Suomeen toukokuussa. Syyttäjän mukaan mies ilmoitti tammikuussa uhrille, että uhrin täytyy maksaa 6 000 euron sakko siitä, mitä oli puhunut poliisille toisen rikosasian esitutkinnassa.

Syytetyllä miehellä on ennestäänkin raskas rikostausta, johon kuuluu muun muassa huumevelkojen perintää väkivalloin.

Syyttäjän mukaan kaksi muuta jengiläistä avittivat velan perinnässä. Heistä toinen kuuluu syyttäjän mukaan Helsingin United Brotherhoodiin ja toinen alajengi Bad Unioniin.

Kolmikko uhkasi miestä syyttäjän mukaan muun muassa polviin ampumisella ja piti tätä vankina autossa. Miestä ajelutettiin syyttäjän mukaan ympäri Helsinkiä rahojen hankkimiseksi. Lopulta poliisi pysäytti auton.

United Brotherhoodiin kuuluu satakunta ihmistä

Poliisin mukaan United Brotherhood perustettiin keväällä 2010 yhdistämällä tuolloin itsenäisinä toimineet ryhmät Me Olemme Rikollisuuden Eliittiä (M.O.R.E), Natural Born Killers (N.B.K.) ja Rogues Gallery (R.G.). Kaikki ryhmät oli jo tuolloin todettu lainvoimaisesti järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi.

United Brotherhood on valtakunnallinen, ja sillä on osastot ainakin Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Lahdessa, Kouvolassa, Joensuussa ja viimeisten tietojen mukaan myös Oulussa. Hierarkkisella organisaatiolla on ainakin ollut ryhmää johtava neuvosto, ja sillä on poliisin mukaan selkeä johtaja.

Helsingin osasto on ollut johtavassa asemassa alusta alkaen. UB on poliisin mukaan karkeasti ottaen noin 120 hengen organisaatio alajengi Bad Union mukaan luettuna.