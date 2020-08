Syyttäjä: United Brotherhoodin johtaja tilasi Porvoon tontille kyltit UB:n väreissä – puolustuksen mukaan rooli ei ollut omistaja vaan tekninen isännöitsijä

Ihan tavallinen talonrakennusprojekti vai monimutkainen huijaushimmeli rikollisen rahan pesemiseksi? Rikollisjärjestö United Brotherhoodia koskevassa oikeudenkäynnissä on tänään käsitelty tonttia ja omakotitaloja Porvoossa, Ruovedellä sijaitsevaa asuntoa sekä niiden omistussuhteita. Syyttäjän mukaan asuntoon, tonttiin ja taloihin liittyvät taloudelliset järjestelyt, kaupat ja kirjaukset osoittavat, että tarkoitus on ollut pumpata hankkeeseen UB:n rikoksista syntynyttä rikoshyötyä ja häivyttää rahan rikollista alkuperää. Syytettyjen puolustusten mukaan taas kaupoissa ja rakennushankkeessa on oltu mukana tavanomaisista syistä, sijoitus- tai kodinhankintamielessä.

Syyttäjän mukaan UB:n johtaja Tero Holopainen hankki vuonna 2010 ensin asunnon Ruovedeltä, ja pian tämän jälkeen asuntoa vakuutena käyttäen tontin Porvoosta. Tontille perustettiin myöhemmin asunto-osakeyhtiö ja rakennettiin kaksi omakotitaloa. Hankinnoissa ja järjestelyissä käytettiin syyttäjän mukaan bulvaanijärjestelyjä, eli todellinen ostaja salattiin välikäsien avulla.

Holopainen kiistää syytteet törkeästä rahanpesusta ja rekisterimerkintärikoksesta. Puolustuksen mukaan Holopainen ei ole omistanut asuntoa, tonttia tai taloja. Holopaisen oikeusavustaja Ilkka Ukkonen sanoo Holopaisen roolin olleen tekninen isännöitsijä ja koordinoida talonrakennuskokemuksensa vuoksi rakennustöitä.

Päivätorkut ja syyttäjän nimittelyä

Holopaisen bulvaaneina toimi syyttäjän mukaan useita ihmisiä, joista kaikki kiistävät syytteensä. Puolustusten mukaan asunto- ja kiinteistökaupoilla ei ole tekemistä United Brotherhoodin tai rikollisen rahan kanssa. Esimerkiksi yksi syyttäjän Holopaisen bulvaanina pitämä syytetty sanoo olleensa Porvoon taloprojektissa mukana, sillä hänen perheensä oli tarkoitus muuttaa toiseen taloon.

Päivän mittaan oikeuden puheenjohtaja on joutunut muistuttamaan oikeussalin tavoista, muun muassa ajoissa saapumisesta ja hatun riisumisesta sisällä. Lisäksi yksi syytetyistä kuorsasi aamupäivällä oikeussalissa, ja hänen avustajansa tökki häntä hereille. Toinen syytetyistä kieltäytyi oikeusavustajasta ja vastasi itse syytteeseensä nimittelemällä erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuthia "keskusrikospoliisin marionetiksi".

Raksamuistiinpanoja vankisellissä

Syyttäjän mukaan Porvoon tontti nimettiin Holopaisen lempinimen mukaisesti "Kukkiksenmäeksi" ja Holopainen tilasi tontille UB:n tunnuksen värien mukaiset punamustat kyltit.

Holopaisen roolista ja omistajuudesta kertovat syyttäjän mukaan tämän aktiivisuus ja ajalliset yhtymät. Vuoden 2018 lopulla Holopaisen ollessa vankilassa hänen sellistään löytyi rakentamiseen liittyviä lappuja, syyttäjä Ruuth sanoi. Hän viittasi lisäksi vuoteen 2015, jolloin Holopainen vapautui aiemmin vankilasta. Rakennushanke oli syyttäjän mukaan seissyt, mutta 13 päivää Holopaisen vapautumisesta pidettiin aloituskokous.

– Ihan selvä ajallinen yhteys siihen, että Holopainen pääsi vankilasta pois, Ruuth sanoi.

Syyttäjän mukaan törkeän rahanpesun alkurikos, eli rikos, jolla pestyksi väitetyt rahat on hankittu, oli United Brotherhoodin yleinen rikollinen toiminta sekä Holopaisen itse tekemät rikokset. Syyttäjän mukaan Holopainen on hyötynyt UB:n rikoksista satojatuhansia euroja.

Holopaisen kulutuskyky on syyttäjän mukaan ollut hyvällä mallilla samaan aikaan, kun tällä ei ole ollut lainkaan verotettavia tuloja. Syyttäjä viittasi useisiin ulkomaanmatkoihin muun muassa Karibialle, Thaimaahan, Ukrainaan ja Venäjälle sekä Holopaiselta löytyneisiin huomattaviin käteissummiin.

"Taloudellinen asema ei suinkaan niin synkkä"

Holopaisen oikeusavustaja Ukkonen sanoo, että syyttäjän esittämät bulvaanijärjestelyt eivät pidä paikkaansa.

– Mikäli Holopainen omistaisi (Porvoon tontin tai rakennukset), hän olisi voinut omistaa ne ihan omalla nimellään, Ukkonen sanoi.

Puolustus lisäksi kiistää syyttäjän näkemyksen Holopaisen taloudellisesta tilanteesta.

– Viimeistään kuulemisessa saamme selvitystä taloudellisesta asemasta, joka ei suinkaan ole niin synkkä kuin syyttäjä esittää.

Ukkosen mukaan Holopaisella on ollut erilaista verotustiedoissa näkymätöntä liiketoimintaa. Puolustuksen mukaan Holopainen asui toisessa Porvoon tontilla sijaitsevassa talossa vuokralla ja rahasiirrot ovat vuokranmaksua.

Oikeudenkäynti on Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.