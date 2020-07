Syyttäjä: United Brotherhoodista erotetulle määrättiin tuhansien eurojen eroraha ja maksua perittiin käskemällä mies kontalleen potkittavaksi

Rikollisryhmä United Brotherhoodista erotettu mies pahoinpideltiin syyttäjän mukaan viime vuonna useita kertoja tekaistujen velkojen ja erorahan takia. Mieheltä saatiin perittyä väkivalloin kaikkiaan yli 27 000 euroa, syytteessä sanotaan.

Perusteettomien velkojen perintä alkoi syyttäjän mukaan jo vuonna 2018. United Brotherhoodin Albaniassa asunut jäsen oli ilmoittanut miehelle tämän olevan hänelle tai UB:lle velkaa 19 000 euroa. Syksyn 2018 ja kevään 2019 mies maksoi yli 16 000 euroa, syytteessä sanotaan.

Perintä syyttäjän mukaan jatkui ja keväällä kuvioon tuli United Brotherhoodin johtaja Tero Holopainen.

– Holopainen itse tai joku hänen sijastaan on keskustellut jo aiemmin miehen kanssa velan hoitamisesta ja tässä yhteydessä tätä on lyöty nyrkillä kasvoihin perinnän tehostamiseksi. Joitakin päiviä tämän jälkeen mies on jälleen jatkanut perusteettoman velan maksamista, syytteessä sanotaan.

Albaniassa asunutta miestä syytetään törkeästä kiristyksestä. STT ei ole saanut hänen kirjallista vastausta. Holopaisen puolustus on aiemmin sanonut tämän kiistävän kaikki syytteet.

Syytteitä käsitellään tänään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, ja ne ovat osa laajaa United Brotherhoodia koskevaa oikeudenkäyntiä.

Syyttäjä: Mies ei yrittänyt puolustautua täysjäsenen potkiessa

Viime vuoden kesäkuussa mies erotettiin UB:n alaisuudessa toimivasta Bad Unionista, mikä syyttäjän mukaan johti uuden velan syntymiseen. Vaadittu eroraha oli syyttäjän mukaan huomattava.

Mies haettiin erottamisen jälkeen ryhmän kerhotilalle pahoinpideltäväksi, syytteessä sanotaan.

– Täysjäsen on käskenyt miestä menemään lattialle polvilleen. Miehen ollessa kontillaan lattialla ja pyytäessä vielä mahdollisuutta hoitaa velkansa jäsen on potkinut tätä jalkojen väliin voimakkaasti useita kertoja aiheuttaen tälle kovaa kipua, syytteessä sanotaan.

Pahoinpitely kesti puoli tuntia, ja syyttäjä katsoo miehen olleen tilanteessa täysin puolustuskyvytön.

– Puolustuskyvyttömyys on johtunut paitsi väkivallasta ja siitä aiheutuneesta kovasta kivusta myös täysjäsenen miestä ylemmästä asemasta United Brotherhoodin hierarkiassa, joka on ilmennyt teossa muun muassa siten, ettei mies ole missään vaiheessa edes yrittänyt puolustaa itseään tai paeta paikalta vaan on totellut täysjäsenen antamia käskyjä.

Pahoinpitelyn jälkeen mies maksoi United Brotherhoodille 4 000 euroa, mutta jäi yhä velkaa, syytteessä sanotaan.

Läheisen tiedoilla otettiin pikavippejä erorahan maksuun

Velkaa ryhdyttiin perimään syyttäjän mukaan uudelleen elokuussa. Holopainen ja UB:n täysjäsen antoivat kokelasjäsenelle tehtäväksi laittaa mies maksamaan. Kokelas haki syyttäjän mukaan miehen asunnolleen, missä hän hakkasi tätä pesäpallomailalla.

Miestä pahoinpideltiin tai uhattiin syyttäjän mukaan vielä uudestaan, minkä jälkeen hän otti läheisensä tietoja käyttäen tuhansien euron edestä pikavippejä. Syyttäjän mukaan Holopainen, täysjäsen ja kokelas saivat mieheltä yhteensä yli 11 000 euroa. Syyttäjä vaatii heille rangaistuksia törkeästä ryöstöstä. Kolmikko kiistää syytteen.

Perinnän uhria ja kokelasjäsentä syytetään pikavippien hankinnan takia lisäksi muun muassa identiteettivarkaudesta, petoksista ja petosten yrityksistä.

Kokelas kiistää pahoinpidelleensä "ystäväänsä"

Täysjäsen myöntää potkineensa uhria, mutta kiistää sen liittyneen erorahan perintään.

– Potkut eivät ole olleet voimakkaita. Kyseessä on ollut yksittäinen ja asianosaisten keskinäiseen välienselvittelyyn liittyvä tilanne, miehen kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

Kokelasjäsen kiistää kaikki syytteet. Hän sanoo kirjallisessa vastauksessaan, ettei ole pakottanut tai pahoinpidellyt BU:sta erotettua miestä tai saanut käskyjä syytteessä kuvattuihin tekoihin. Hän kiistää myös pikavippeihin liittyvät syytteet ja kutsuu uhria vastauksessaan ystäväkseen.

Perinnän uhriksi joutunut mies kiistää syytteet pääosin. Hän kuitenkin myöntää syyllistyneensä identiteettivarkauteen siltä osin kuin hän on toiminut yksin. Lisäksi yhden petossyytteen osalta hän myöntää rikoksen, mutta katsoo teon olleen lievä petos.