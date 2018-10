Syyttäjä ei aio vaatia mielentilatutkimusta kymmenien poikien hyväksikäytöstä syytetylle – "Voin kyllä muuttaa mieleni"

Syyttäjä ei ole ainakaan toistaiseksi suunnitellut mielentilatutkimuksen vaatimista kymmenien poikien hyväksikäytöstä syytetylle miehelle. Hän kuitenkin sanoo, että voi muuttaa mielensä vielä käsittelyn aikana.

Mies on tuomittu aiemmin jo ainakin kolme kertaa yhteensä kymmenistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Miehen ensimmäinen tuomio on vuodelta 1996. Ainakin kaksi kertaa nimeään vaihtanut mies on syyllistynyt uusiin rikoksiin aina pian vapautumisensa jälkeen.

Syyttäjän mukaan lainsäädäntö ei juuri anna keinoja ennaltaehkäistä toistuvaakaan käytöstä.

– Teot voivat vaikuttaa siten, että vaaditaan koventamisperusteen käyttämistä aiempien tekojen johdosta, syyttäjä Yrjö Reenilä sanoi oikeudessa ennen käsittelyn alkamista.

Syyttäjä arvioi laajan hyväksikäyttöjutun melko harvinaiseksi Suomessa, mutta ei pidä sitä täysin poikkeuksellisena. Juttua käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa.

Reenilän mukaan todistusaineistoa löytyi asuntoon tehdystä kotietsinnästä ja jäljille päästiin miehen laitteiden avulla.

Juttua käsitellään tänään suljetuin ovin, ja oikeus tekee päätöksen istuntojen julkisuudesta jokaisen istuntopäivän aluksi.