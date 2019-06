Syyttäjä hakee Suomen suurimman kokaiinivyyhdin pääepäillyille maksimituomiota

Suomen tähän asti suurimmassa kokaiinioikeudenkäynnissä istuivat maanantaina syytetyn penkille kahvialalla toimiva tamperelaismies, kolme kultakoruihin sonnustautunutta hollantilaismiestä ja kasvoja myöten tatuoitu Bandidos-liivijengiläinen.

Tamperelaismiehen ja hollantilaisten syytetään organisoineen Suomeen noin 9 kiloa kokaiinia vuosina 2017–2018.

Syyttäjien mukaan heidän ja Hollannissa syytteessä olevan naisen tuoma kokaiinimäärä riitti siihen, että aineen käyttö näkyi jo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesimittauksissa. Lisäksi kaksi miestä yritti syyttäjien mukaan hankkia 2–3 kiloa kokaiinia kahdella kerralla. Toisella kerralla aineet eivät vain tulleet syyttäjien mukaan perille ja toisella kerralla tamperelaismies ryöstettiin ostohetkellä Amsterdamissa.

Bandidos-miehen autosta taas löydettiin reilut 800 grammaa kokaiinia, joka oli syyttäjien mukaan matkalla jengin Tampereen-kerhotilalle. Hänen roolinsa kokonaisuudessa on pieni, mutta hänelle vaaditaan silti viiden vuoden vankeutta. Mies myöntää hankkineensa ainetta, mutta kiistää kerhon osallisuuden.

Suurin rooli oli syyttäjän mukaan tamperelaismiehellä, joka tilasi kokaiinin hollantilaismiehiltä ja levitti sitä eteenpäin. Hän myöntää syytteet.

Hollantilaiset kiistävät syytteet pääosin.

Nenänkin kautta käytettävä kokaiini tuli perille peräsuolessa

Osa syytetyistä ja Hollannissa syytteessä oleva nainen toivat syyttäjien mukaan kokaiinia maahan lentämällä. Kokaiini kuskattiin pienissä pallukoissa kehon sisälle kätkettynä joko nielemällä pallot tai tunkemalla niitä peräsuoleen tai emättimeen. Kertaerät vaihtelivat 350 grammasta yli 800 grammaan.

Yksi kuriireista sai hengenvaarallisesta operaatiosta syyttäjien mukaan 5 000 euroa per lento.

Haastehakemuksen mukaan kokaiinin tukkuhinta oli 38–54 euroa. Hinta vaihtelee, mutta Etelä-Suomessa tyypillinen hyvin toimeentuleva käyttäjä pulittaa takapuolesta tulleesta pulverista katukaupassa karkeasti jopa yli sata euroa grammalta. Syyttäjät vaativat jutussa yhteensä noin puolen miljoonan rikoshyötyä valtiolle.

Epäiltyä rikosvyyhteä Suomen suurimmaksi kokaiinijutuksi luonnehtinut poliisi on aiemmin kertonut, että kyse on kaikkiaan 13 kilon maahantuonnista. Kaikki epäillyt eivät olleet salissa syytettynä, sillä kaksi ihmistä on vielä luovuttamatta Hollannista Suomeen.

– Tästä puuttuu kolme erää, jotka käsitellään erikseen, kun henkilöt aikanaan Suomeen luovutetaan, syyttäjä Kaisa Ahva totesi oikeudessa.

"Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisryhmä"

Syyttäjä hakee tamperelaismiehelle ja kahdelle hollantilaiselle 13 vuoden tuomiota, joka on maksimirangaistus useammasta kuin yhdestä törkeästä huumausainerikoksesta. Kolmannelle hollantilaiselle vaaditaan 10 vuoden vankeutta.

Syyttäjien mukaan tamperelaismies ja hollantilaiset tekivät rikoksensa osana kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisryhmää, mitä syyttäjä vaatii rangaistusten koventamisperusteeksi. Myös Bandidos-mies toimi syyttäjien mukaan osana rikollisryhmää.

– Syyttäjän käsitys oli, että [syytetty] on ollut matkalla Bandidos MC:n kerhotilalle, syyttäjä Pasi Vainio sanoi.

Syytteen kiistävät hollantilaismiehet perustelevat esimerkiksi syyttäjän näyttönä esittämää miesten keskinäistä yhteydenpitoa ja matkoja Suomeen muun muassa laillisilla elintarvikebisneksillä ja sillä, että he ovat olleet lapsesta asti ystäviä keskenään.