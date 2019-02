Syyttäjä tiedotti lisäsyytteistä Oulun seksuaalirikosvyyhdessä – tapaus ei silti liity muihin rikosepäilyihin

Valtakunnansyyttäjänvirasto (VKSV) tiedotti tänään, että vuonna 1975 syntynyttä ulkomaalaistaustaista miestä vastaan on nostettu syyte törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta Oulussa. Tiedotteen mukaan asia liittyy Oulussa paljon huomiota saaneeseen epäiltyyn seksuaalirikosvyyhteen, mutta näin ei kuitenkaan ole.

Syyttäjä Essi Kanniainen kertoo STT:lle, että kysymys on yksittäisestä tapauksesta, eikä rikosepäilyllä ole yhteyttä muihin viime aikojen epäilyihin. Hän kertoo kirjoittaneensa tiedotteen otsikkoineen itse.

Kun tapaus ei suoraan liity Oulussa esille tulleeseen ilmiöön, miksi siis tämäkin tapaus niputetaan vyyhteen mukaan?

– Ehkä tämä ei nyt ollut kovin onnistunut sanavalinta. Kokonaisuudesta ja rikosepäilyistä, jotka poliisilla on tutkinnassa, on uutisoitu tuon otsikon alla. Tällä tavallahan se on mennyt, että mediassa on niputettu kaikki toisiinsa, vaikka minun käsitykseni on se, että monellakaan jutulla ei ole yhdistäviä tekijöitä. Osa on ollut ulkomaalaisia ja osa on ollut suomalaisia, Kanniainen sanoo.

Nyt tiedotettu epäilty teko on syyttäjän mukaan tapahtunut lokakuun alussa. Vastaaja on esitutkinnan aikana kiistänyt syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.

Keskiössä yksi laaja tapaus

Vyyhdeksikin kutsutun ilmiön keskiössä on laaja ja pitkään kestänyt epäilty hyväksikäyttötapaus, jossa useita ulkomaalaistaustaisia miehiä epäillään samaan alle 15-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisi epäilee, että alle 15-vuotias tyttö houkuteltiin sosiaalisessa mediassa vakavien seksuaalirikosten uhriksi.

Lisäksi poliisi on tiedottanut lukuisista muista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikostutkinnoista, jotka eivät suoraan liity tapaukseen.