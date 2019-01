Syyttäjä tyytyy Kiihtelysvaaran kirkonpolttotuomioon – liki kolmen miljoonan euron korvaukset ja lähes kolme vuotta vankeutta

Syyttäjä Osmo Manninen kertoo olevansa tyytyväinen Aki Petri Pölläsen 2 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeustuomioon Kiihtelysvaaran kirkon polttamisesta. Tuomio tuli tiistaisen istunnon päätteeksi törkeästä vahingonteosta.

Syyttäjä esitti yli kahden vuoden rangaistusta ja täsmensi loppulausunnossa, että tuomio voisi olla lähempänä kolmea vuotta. Näin ollen syyttäjän vaatimukset tulivat täytetyiksi.

– Käräjäoikeus katsoi, että aiempien kirkonpolttojuttuja koskevien ratkaisujen nojalla peruslähtökohta tämäntyyppisissä jutuissa olisi kolme vuotta vankeutta. Siitä tehtiin sitten muutaman kuukauden vähennys myötävaikuttamisen nojalla, koska hän suhtautui tähän esitutkintaan ja asian selvittämiseen varsin yhteistyökykyisesti, Manninen sanoi tuomiosta.

Syyttäjä pitää myös lähes kolmen miljoonan euron korvauksia aiheellisena ja tuntuvana. Hän uskoo mittavien korvausten ja tuntuvan vankeusrangaistuksen myös ehkäisevän vastaavia tekoja.

Pystyy tuskin maksamaan korvauksia

Pölläsen avustaja, varatuomari Jaakko Koponen kertoo, että hänen päämiehensä sulattelee tuomiota ensi viikon alkupuolelle.

– Keskustellaan, että mitä tehdään.

Koposen mukaan Pöllänen katuu tekoaan.

– Hän on katunut tekoaan alusta asti ja on pahoillaan, että näin on tullut tehtyä. Se oli hänen mukaansa tällainen päähänpisto. Hän on isän kanssa asustellut ja isä oli kuollut kuukausi ennen tapahtumaa, ja tyttökaveri jätti. Kaikki ikään kuin kaatui päälle, Koponen kertoo päämiehensä mietteistä.

Kuopion vankilaan passitettu, teon jo esitutkinnassa tunnustanut Pöllänen otti avustajansa mukaan tuomion vastaan tyynesti. Avustajan mukaan hän tuskin pystyy maksamaan liki kolmen miljoonan korvauksia.

– Hän osasi odottaa, että voi mennä joka tapauksessa ehdottoman vankeuden puolelle, olimme tästä jo keskustelleet. Eivät taida korvaukset realisoitua. Tuo on aika suuri määrä, vaikka olisi kovapalkkaisessakin työssä, Koponen sanoo.