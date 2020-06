Syyttäjä vaatii kolmelle miehelle elinkautisia vankeusrangaistuksia erityisen raa'asta henkirikoksesta Lohjalla

Syyttäjä vaatii kolmelle miehelle elinkautisia vankeusrangaistuksia murhasta Lohjan Virkkalassa helmikuussa. Syyttäjän mukaan kolmikko tappoi uhrin tahallaan ja yksissä tuumin erityisen julmalla ja raa'alla tavalla tämän kotona. Uhri oli 1990-luvulla syntynyt mies.

Syyttäjä kertoo haastehakemuksessa, että miehet menivät uhrin asunnolle tarkoituksenaan velan perintä, ryöstäminen ja lääkkeiden takaisin saaminen.

Asunnolla miehet syyttäjän mukaan hyökkäsivät välittömästi uhrin kimppuun. Miehet muun muassa vetivät hupun uhrin pään yli, kiinnittivät ilmastoteipin uhrin kaulan ympärille ja kuristivat tätä kaulasta. Tämän jälkeen syytetyt löivät uhria eri puolille vartaloa useilla teräaseilla, kuten kirveellä ja viidakkoveitsellä, syytteessä sanotaan.

Syyttäjän mukaan uhrilta muun muassa irrotettiin kaksi hammasta ja hänen oikea ranteensa viillettiin lähes irti käsivarresta. Uhrin pään alueelle kohdistettiin yli 20 teräaseen iskua ja selkään yli 30 pisto- tai viiltovammaa.

– Tekoa on pidettävä törkeänä, koska uhri on houkuteltu hyväuskoisesti luovuttamaan asuinhuoneistonsa oven avaimet ja hän on tullut yllätetyksi omassa kodissaan sohvaltaan, haastehakemuksessa todetaan.

Syyttäjän mukaan uhrin vammojen perusteella on ilmeistä, että tekijät toimivat yksituumaisesti ja teko kesti yli puoli tuntia.

Syytetyt olivat tekoaikaan 18-, 20- ja 25-vuotiaita.

Kiistävät murhan

Kaikki miehet kiistävät murhasyytteen käräjäoikeudelle toimittamissaan kirjallisissa vastauksissa.

Nuorin syytetyistä myöntää syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn, mutta kiistää tietäneensä, että uhriin kohdistettaisiin vakavaa ruumiillista väkivaltaa. Hän vaatii päästä mielentilatutkimukseen.

Vanhin syytetyistä kertoo kohdistaneensa uhriin väkivaltaa, mutta vasta tämän kuoleman jälkeen. Kolmas syytetyistä kertoo, ettei osallistunut väkivaltaan, vaan meni uhrin asunnolle tarkoituksenaan anastaa sieltä tavaraa.

Syytteiden käsittely alkoi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa tiistaina. Oikeus on varannut käsittelyyn yhteensä kolme päivää.