Syyttäjän mukaan United Brotherhoodin johtajaksi epäilty mies piti väkivallalla uhkaamalla huolta siitä, että ryhmä pysyy ruodussa: "Ihmiset selkeästi jopa pelkäävät häntä"

Syyttäjä yrittää näyttää tällä viikolla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, miten liivijengi United Brotherhoodin johtajaksi epäilty mies organisoi ryhmän toimintaa.

United Brotherhoodia ja sen johtajana pidettyä Tero Holopaista, 48, koskevassa juttukokonaisuudessa on tänään käsitelty Holopaista vastaan nostettua syytettä järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta. Holopaisen oikeusavustaja Ilkka Ukkonen kertoi, että Holopainen kiistää syytteen.

Syytteessä katsotaan, että Holopainen on yksi United Brotherhoodin kuudesta perustajajäsenestä. Syyttäjän mukaan UB:n perustamisen jälkeen sitä johti kuusijäseninen neuvosto, joka on sittemmin lopettanut toimintansa. Syyttäjä katsoo Holopaisen johtaneen viimeistään vuoden 2016 alusta UB-organisaatiota valtakunnallisesti.

Kirjallisia todisteita oikeudessa tänään läpi käyvän syyttäjän Anna-Riikka Ruuthin mukaan Holopainen on päättänyt muun muassa UB:n yleisestä organisoinnista ja toimintatapojen luomisesta.

– Toimintamalli näiden rikosten tekemiseen on rakennettu niin, että Holopainen niin sanotusti säästyy rikossyytteiltä, Ruuth kertoi.

Lisäksi syyttäjä katsoo, että Holopaisen johdolla on perustettu UB:n alaisuuteen Bad Union -ryhmä.

– Se on rekrytointikanava, sinne otetaan jäseniä ja katsotaan kuinka kyvykkäitä he ovat. Sitten aikanaan pääsee etenemään UB:hen – tai sitten ei. Tämä on osa rikollisen toiminnan organisointia, kun puhutaan, että tarvitaan nuoria kyvykkäitä miehiä harjoittamaan toimintaa, Ruuth sanoi.

– Tämä on myös osa toimintaa, jolla ylempää johtoa suojellaan, hän lisäsi.

Holopainen kiistää olleensa johtaja tai perustaja, mutta myöntää olleensa UB:n jäsen

Ukkonen kertoi, että Holopainen kiistää olleensa UB:n johtaja tai ryhmän perustaja. Holopainen kuitenkin myöntää olleensa UB:n jäsen vuodesta 2011 loppuvuoteen 2018 ja sen neuvoston jäsen vuodesta 2011 loppuvuoteen 2015. Lisäksi hän kiistää saaneensa minkäänlaista rikollista hyötyä ryhmältä.

Puolustus kiisti useita syyttäjän näkemyksiä kirjallisia todisteita läpikäydessä. Yksi esimerkki oli Holopaisen original-liivimerkki, joka syyttäjän mukaan ilmentää Holopaisen perustaja-asemaa.

– Original-merkistä todetaan, että sen saa yli 40-vuotias, seitsemän vuotta kerhossa ollut jäsen, Ukkonen sanoi.

Laajassa United Brotherhoodia ja sen johtajaa koskevassa juttukokonaisuudessa Holopaista syytetään myös muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, törkeistä ampuma-aserikoksista ja törkeästä rahanpesusta. Syyttäjä vaatii hänelle 13 vuoden vankeutta.

Syyttäjä: Jengipomon valta ulottui vahvasti jäsenten henkilökohtaiseen elämään

Ruuthin mukaan Holopainen piti väkivallalla uhkaamalla huolta siitä, että ryhmä pysyy ruodussa.

– Ihmiset selkeästi jopa pelkäävät häntä, Ruuth sanoi.

Syytteen mukaan Holopaisen valta jengipomona on ulottunut vahvasti myös jäsenten henkilökohtaiseen elämään. Holopainen on syyttäjän mukaan esimerkiksi määrännyt jäseniä ainakin kahdesti huumeiden käyttökieltoon, jota hän on valvonut virtsatestien avulla.

– Täytyy olla henkilöitä, jotka pysyvät kuosissa ja pystyvät suorittamaan rikoksia mokaamatta, Ruth selitti.

Syyttäjä katsoo Holopaisen myös päättäneen jäsenten sijoittelusta UB:n eri paikkakunnilla oleviin osastoihin. Holopainen siirsi syyttäjän mukaan yhden jäsenen Jyväskylästä Helsinkiin sen jälkeen, kun poliisin otti kiinni useita UB:n Helsingin-osaston jäseniä vuonna 2018. Lisäksi Holopaisen uskotaan siirtäneen yhden jäsenen Helsingistä Tampereelle.

– Holopaisella meni ilmeisesti hermot ja hän siirsi (jäsenen) Pirkanmaalle, kun tämä hoiti asioita omin nokkinensa ja käytti päihteitä.

Holopainen on myös käskenyt jäseniä pakkaamaan kiinniottojen varalta valmiiksi "lusimiskassit" ja vaihtamaan kotiensa lukot anastettuihin lukkoihin, syyttäjä katsoo. Varotoimena Holopainen on syyttäjän mukaan ohjeistanut jäseniä välttämään puheluita ja tekstiviestejä ja käsittelemään laittomia tavaroita hansikkailla.

Tilakuuntelun pelossa kerhotiloissa on viestitty puhumisen sijaan paperilapuilla.

– Holopaisella on ollut koko ajan käsitys, että häntä seurataan ja kuunnellaan, joten on luotu toimintamalleja, ettei tekniseen seurantaan jäisi mitään. Sen jälkeen on ryhdytty kirjoittelemaan papereita ja polttelemaan niitä. On myös syöty papereita, joille on kirjoiteltu viestejä, Ruuth kertoo.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi UB:n ja sen alaisen Bad Unionin tammikuussa väliaikaiseen toimintakieltoon. Syyttäjä ja Poliisihallitus ovat hakeneet United Brotherhoodin lakkauttamista viime vuoden syyskuussa nostamallaan kanteella. Lakkauttamisasiaa käsitellään syksyllä.