Syyttäjän mukaan United Brotherhoodin johtajaksi epäilty mies valvoi jäsenten huumeidenkäyttöä virtsatestein: "Pyrki varmistamaan jäsenten kuuliaisuuden ja paremman rikollisen toimintakyvyn"

Syyttäjä hakee liivijengi United Brotherhoodin (UB) johtajana pidetylle miehelle tuomiota harvoin käytetyllä, niin sanotulla jengipykällä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. United Brotherhoodia ja sen johtajana pidettyä Tero Holopaista, 48, koskevassa juttukokonaisuudessa on tänään määrä käsitellä Holopaista vastaan nostettua syytettä järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta.

Syytteen mukaan Holopainen on yksi United Brotherhoodin kuudesta perustajajäsenestä ja johtanut viimeistään vuoden 2016 alusta UB-organisaatiota valtakunnallisesti.

Holopainen on päättänyt muun muassa UB:n yleisestä organisoinnista ja toimintatapojen luomisesta, syyttäjä katsoo.

– Holopainen on tehostaakseen käskyjensä noudattamisvelvollisuutta käyttänyt tai vähintään uhannut käyttää väkivaltaa muita jäseniä kohtaan. United Brotherhoodin rikolliseen toimintaan luodut toimintamallit ovat tehokkaasti suojelleet pitkään United Brotherhoodin johtajana toiminutta Holopaista itseään rikosvastuuseen joutumiselta, haastehakemuksessa todetaan.

Syyttäjä katsoo, että Holopaisen johdolla on myös perustettu UB:n alaisuuteen Bad Union -ryhmä.

Pykälän soveltaminen ollut haastavaa

Käytännössä jengipykälän soveltaminen on osoittautunut vuosien varrella haastavaksi. Rikosoikeuden professorin Kimmo Nuotion mukaan hankalaa on voinut olla esimerkiksi sen osoittaminen, että ryhmän toimintaan liittyy rikollisuutta.

Nuotio kertoo, että järjestäytyneen rikollisryhmän tulkinta väljeni vuonna 2015, kun järjestäytynyttä rikollisuutta koskevat määritelmät yhtenäistettiin ja määritelmäsäännös otettiin rangaistusten koventamisperusteiden yhteyteen. Rikoslaissa järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa, tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia, joista säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta.

Liivijengien osalta tulkinta on kuitenkin yhä monimutkaista.

– Jos ajatellaan liivijengiä, niin eihän kaikki toiminta siellä ole rikollista. Ajellaan moottoripyörillä ja voidaan hengata yhdessä. Sitten siellä on joitain väkivaltarikoksia, väkivaltaista velkojenperintää ja huumerikoksia. Ketkä ovat milläkin tavalla niissä toimissa mukana, milloin ne ovat ikään kuin sen järjestön virallista toimintaa ja milloin vain yksittäisten jäsenten puuhastelua? Nämä rajanvedot eivät ole mitään ihan itsestään selviä, Nuotio selventää.

– Varmasti on ollut (syyttäjillä) monenlaisia vaikeuksia siinä, miten pystytään osoittamaan, mikä on toiminnan ydintä ja mikä on jäsentymisen syy.

Nuotio kuitenkin huomauttaa, että järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisen maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta, mikä on melko vähän verrattuna esimerkiksi törkeisiin huumausaine- ja väkivaltarikoksiin.

– Ne rikokset, joita nämä ryhmät tyypillisesti tekevät, ovat jo aika ankarasti rangaistavia. Ei ole niin dramaattista, että järjestäytyneen rikollisuuden puoli on jäänyt vähemmälle. Rikosvastuuta on kuitenkin pystytty toteuttamaan, Nuotio toteaa.

Virtsatestejä ja lusimiskasseja

Syytteen mukaan Holopaisen valta jengipomona on ulottunut vahvasti myös jäsenten henkilökohtaiseen elämään. Holopainen on syyttäjän mukaan esimerkiksi määrännyt jäseniä huumeiden käyttökieltoon, jota hän on valvonut virtsatestien avulla.

– Tällä tavoin Holopainen on pyrkinyt varmistamaan jäsenten kuuliaisuuden ja paremman rikollisen toimintakyvyn, sillä huumausaineiden vaikutuksen alaisena virheiden tekeminen potentiaalisesti lisääntyy, syytteessä sanotaan.

Lisäksi Holopainen on käskenyt jäseniä vaihtamaan kotiensa lukot ja jäseniä pakkaamaan kiinniottojen varalta valmiiksi "lusimiskassit", syyttäjä katsoo.

Varotoimena Holopainen on syyttäjän mukaan ohjeistanut jäseniä välttämään puheluita ja tekstiviestejä ja käsittelemään laittomia tavaroita hansikkailla. Tilakuuntelun pelossa kerhotiloissa on viestitty puhumisen sijaan paperilapuilla, jotka on myöhemmin poltettu tai syöty.

Käsittelyssä myös vuokratilojen bulvaanijärjestelyt

Holopainen myös hankki bulvaanijärjestelyin UB:lle kokoontumistilat rikollista toimintaa varten, syyttäjä sanoo. Syytteen mukaan vuokrasopimus on tehty ensin Holopaisen ystävän ja myöhemmin erään osakeyhtiön nimiin.

Oikeudessa käsitellään tänään myös kokoontumistilojen bulvaanijärjestelyihin liittyviä rahanpesusyytteitä. Syytteessä on kaksi ihmistä, mies ja nainen. Syyttäjän mukaan molemmat ovat tienneet, että todellisena vuokralaisena toimiva taho liittyy rikolliseen toimintaan. Tästä huolimatta he ovat syyttäjän mielestä ottaneet vastaan useiden kuukausien vuokrarahat käteisenä ja maksaneet ne eteenpäin vuokranantajalle. Syyttäjän mukaan syytettyjen on täytynyt ainakin pitää todennäköisenä tai epäillä, että rahat ovat laitonta alkuperää.

Laajassa United Brotherhoodia ja sen johtajaa koskevassa juttukokonaisuudessa Holopaista syytetään myös muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, törkeistä ampuma-aserikoksista ja törkeästä rahanpesusta. Syyttäjä vaatii hänelle 13 vuoden vankeutta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi UB:n ja sen alaisen Bad Unionin tammikuussa väliaikaiseen toimintakieltoon. Syyttäjä ja Poliisihallitus ovat hakeneet United Brotherhoodin lakkauttamista viime vuoden syyskuussa nostamallaan kanteella. Lakkauttamisasiaa käsitellään syksyllä.