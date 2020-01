Syyttäjän mukaan suojelupoliisin ex-työntekijän epäilty turvallisuussalaisuuden paljastaminen on rikosnimikkeen lievimmästä päästä – "En voi ottaa kantaa siihen, onko epäilty paljastanut tietoja"

Helsingin käräjäoikeudessa alettiin tänään käsitellä suojelupoliisin (supo) entisen työntekijän syytettä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Määräaikaisena työntekijänä olleen miehen epäillään hakeneen supon tietojärjestelmästä tietoja, jotka eivät kuuluneet hänen virkatehtäviinsä.

Jutun syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen sanoo STT:lle, että epäilty teko on rikosnimikkeen lievimmästä päästä.

– Kyllä tämä sen rikosnimikkeen sisällä on pikemminkin siitä lievimmästä kuin vakavimmasta päästä. Se näkyy jo syyttäjän rangaistusvaatimuksessa. Kun neljä kuukautta vankeutta on minimi, olen lähtenyt viidestä kuukaudesta, Hämäläinen sanoi iltapäivällä valmisteluistunnon päätteeksi Helsingin oikeustalolla.

Aamupäivällä valmisteluistunnon aluksi syyttäjä, puolustus ja suojelupoliisin edustaja kävivät oikeuden puheenjohtajan johdolla läpi sitä, missä määrin käsittely voidaan pitää julkisena.

Syyttäjä ja supon edustaja vaativat, että poliisin koko esitutkinta-aineisto määrätään salaiseksi. Lisäksi he pyysivät asian käsittelyä suljetuin ovin.

– Perustelu on se, että tässä jutussa esitutkinta-aineistossa on hyvin paljon vahvasti turvaluokiteltua suojelupoliisin aineistoa. Kyse on turvaluokka kakkosesta, Hämäläinen sanoi salissa.

Turvallisuusluokitus 2:n asiakirjat ovat neliportaisen asteikon toiseksi salaisimpia. Kun luokan 1 asiakirjoissa on merkintä "erittäin salainen", kakkosluokan asiakirjat leimataan merkinnällä "salainen". Supon edustajan mukaan turvaluokitellun tiedon lisäksi aineisto sisältää tietoa supon tietojärjestelmistä.

Istunnon jälkeen Hämäläinen sanoi, ettei voi kommentoida jutun aineistoa tarkemmin.

– Aina, kun on kyse suojelupoliisin operatiivisista tiedoista, kyse on arkaluotoisesta materiaalista, hän totesi.

Asian haastehakemus on syyttäjän mukaan tulossa julkiseksi todisteluetteloa lukuun ottamatta. Kolmepäiväinen pääkäsittely on määrä järjestää toukokuussa.

KRP: Väärissä käsissä tiedot olisivat voineet vahingoittaa turvallisuutta

Istunnon alussa syyttäjä Hämäläinen totesi, että jutussa on kyse valtion turvallisuuden kannalta poikkeuksellisen merkittävästä asiasta. Esitutkinnan tehnyt keskusrikospoliisi kertoi aiemmin, että sen näkemyksen mukaan haetut tiedot olisivat voineet vääriin käsiin joutuessaan olla vahingollisia tai haitallisia valtion tai kansallisen turvallisuuden kannalta.

Tietohaut ovat koskeneet muun muassa vastatiedustelua ja kansainvälistä yhteistyötä. Haut ovat sisältäneet myös ulkomaisilta kumppaneilta saatuja tietoja.

Esitutkinnassa epäilty on myöntänyt poliisille suorittaneensa hakuja supon järjestelmästä, mutta kieltänyt saattaneensa niitä muiden nähtäville. Hän on kertonut halunneensa ymmärtää järjestelmää, koska hänen työnään oli kehittää sitä.

Hämäläinen ei istunnon jälkeen kommentoinut, epäilläänkö tietojen levinneen epäillyltä eteenpäin.

– En voi ottaa kantaa siihen, onko epäilty paljastanut tietoja.

Esitutkinnassa hakujen perusteeksi epäiltiin miehen kirjoittamaa kirjaa. Kirjassa käsitellään muun muassa Syyrian konfliktia, turvapaikanhakijatilannetta ja Isis-äärijärjestön mediavaikuttamista.

Kirjaan viittasivat myös syyttäjä ja puolustus valmisteluistunnon alussa, ennen kuin yleisö määrättiin poistumaan ja salainen osuus alkoi.

Esitutkinnassa epäilty on sanonut, että kirjan tiedot on kerätty julkisista lähteistä.

Epäilty ja hänen avustajansa eivät halunneet kommentoida asiaa.

Rangaistus on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta

Turvallisuussalaisuuden paljastamisella voidaan tarkoittaa tietojen oikeudetonta julkistamista, välittämistä, luovuttamista tai ilmaisua sekä tällaista tarkoitusta varten tapahtuvaa tietojen hankkimista.

Rikosnimike koskee tietoja, jotka on Suomen ulkoisen turvallisuuden takia määrätty salassa pidettäviksi. Se voi koskea myös tietoja, joiden paljastumisen tekijä tietää aiheuttavan vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle.

Rangaistus on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.