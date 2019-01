Syytteen saaneen everstin tunteva sotilas ja haukutuksi joutunut kaupunginjohtaja kommentoivat Lemmenjoen tapahtumia: "Oli vain ajan kysymys"

Karjalan lennoston vapaaehtoisessa harjoituksessa syksyllä 2017 Inarin Lemmenjoella sattunut välikohtaus ei ollut yllätys kaikille.

– Oli vain ajan kysymys, että asia tulee esille. Tapaus liittyy alkoholin väärinkäyttöön. Ilmavoimissa tiedetään tapaus, ei tämä tullut uutena asiana, kertoo sotilas, joka tuntee eversti Markus Päiviön.

Hän ei tunne Lemmenjoen syksyn 2017 tapahtumia tarkemmin eli hän ei ollut paikan päällä tässä tilaisuudessa, mutta tuntee everstin viranhoidon pitkältä ajalta.

Päiviö ei ole halunnut itse kommentoida julkisuuteen talvella 2017–2018 alkanutta esitutkintaa, joka johti rikossyytteiden nostamiseen tällä viikolla.

Kihlakunnansyyttäjä Mikko Larkia nosti Päiviötä vastaan tiistaina syytteet esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta.

Rikosnimikkeet vahvistavat, ettei tapahtumiin epäillä liittyvän mitään pahoinpitelyä, seksuaalista ahdistelua tai vastaavaa. Aseman väärinkäyttäminen ja palvelusrikos liittyvät sotilaalle sopimattomaan käyttäytymiseen ja kunnianloukkaus sanalliseen halventamiseen.

Päiviö ehti olla vain alle kaksi kuukautta Karjalan lennoston komentajana Siilinjärvellä, kun hän virkatehtävänään johti harjoitusta, jonne kutsutut osallistujat lennätettiin Ilmavoimien kuljetuskoneelta Siilinjärveltä.

Inarin Lemmenjoella järjestetty harjoitus kesti kolme päivää syyskuun lopulla 2017. Päiviön epäsopivaksi katsottu käyttäytyminen johti esitutkintaan myöhemmin samana vuonna.

Epäasiallisen käyttäytymisen kohteina kuulusteltiin 12 ihmistä ja todistajina 8. Osa uhreina kuulusteluista on ilmoittanut kuitenkin, ettei heillä ole oikeudenkäynnissä enää vaatimuksia asiassa.

Kaupunginjohtaja ja nainen joutuivat haukutuiksi

Toimituksen tietojen mukaan haukkumisen ja arvostelun kohteiksi joutuivat etenkin Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi sekä siviilityötä tekevä nainen, mutta osansa sai muutama muukin vieraista. Sitä ennen haukkuminen oli kohdistunut Karjalan lennoston vakituiseen henkilöstöön.

– On totta: Olin yksi näistä 12 uhrista. En kommentoi tätä enempää, koska kunnioitan suomalaista oikeuslaitosta. Oikeuslaitos ratkaisee, mitä asiasta tuleekaan, Saatsi vastaa.

Saatsi on syntyjään iisalmelainen ja toiminut aiemmin muun muassa Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtajana. Hän on pitkän linjan reserviläinen ja johtamisen asiantuntija, joka on tehnyt muun muassa kauppatieteiden tohtorin väitöskirjan pääaineenaan johtaminen ja organisaatiot.

Saatsi ei katso soveliaaksi kertoa julkisuudessa tapahtumista enempää, vaan haluaa antaa työrauhan oikeudelle.

Harjoituksen johtajan käytös oli poikkeavaa

Päiviön tunteva sotilas puolestaan sanoo, että Ilmavoimissakin on pyörinyt kovat huhut siitä, mitä paikalla oikein tapahtui. Esitutkinta-aineisto eli esimerkiksi varsinaiset kuulustelut ovat salaisia oikeudenkäynnin alkamiseen asti.

Karjalan lennosto ja muut joukko-osastot ovat järjestäneet harjoituksia vuosikausien ajan niin, että yhteistoimintakumppanien johto on ollut mukana myös Lapissa tai muissa kohteissa.

Tapahtumissa on yleensä ollut luentoja, ryhmätöitä tai harjoituksia tietystä teemasta ja illanvietot välissä. Viime vuonna tapahtuma järjestettiin normaalisti ja se sujui asiallisesti.

Syksyllä 2017 tapahtuma oli ensimmäistä ja viimeistä kertaa Päiviön vetämä.

– On henkilökohtainen ratkaisu toimia noin, sotilas arvioi.

Vaikka harjoitusta johtaneen Päiviön käyttäytyminen puhuttaa paljon, oikeus ottaa kantaa, ylittääkö sen rikoksen tunnusmerkit niin kuin syyttäjän mukaan ylittää.