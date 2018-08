Tähdenlennot parhaimmillaan ensi yönä, mutta pilvet peittävät näkymän laajalti

Yksi vuoden näyttävimmistä tähdenlentoparvista on aktiivisimmillaan ensi yönä, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa. Perseidien tähdenlentoparvi on nähtävissä yötaivaalla 24. elokuuta saakka, mutta valtaosa lennoista on havaittavissa kuluvan viikonlopun molemmin puolin.

Sää saattaa kuitenkin himmentää tarkkailijoiden iloa, sillä ensi yö näyttää Ilmatieteen laitoksen mukaan pilviseltä suuressa osassa maata. Paras mahdollisuus tarkkailuun on maan keskiosissa, jossa pilvipeitteen rakoilu on todennäköisintä.