Tällä reitillä Jyväskylän keskustassa abit juhlivat ja karkit lentävät huomenna

Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvien lukiolaisten eli abiturienttien penkkariajelu järjestetään Jyväskylän lukioissa torstaina poikkeuksellisesti viikkoa aiemmin kuin muualla maassa. Näin halutaan antaa abeille viikko lisäaikaa kokeisiin valmistautumiseen.

Penkkariajelu alkaa keskustassa kello 12 ja päättyy kello 13. Kuorma-autot ajavat reittiä Yliopistonkatu – Kalevankatu – Vapaudenkatu – Cygnaeuksenkatu. Liikkeelle autot lähtevät koulujen pihoista, ja varsinaista kokoontumista ei ole, vaan autot lähtevät ajoreitille sitä mukaa kuin tulevat Yliopistonkadulle.

Keskisuomalainen seuraa Jyväskylän penkkariajeluja ensimmäistä kertaa suoralla videolähetyksellä

Jyväskylän lukioissa on kokelaita tänä keväänä yhteensä 1 022. Heistä Schildtin lukiossa on 475 ja Jyväskylän aikuislukiossa on 95. Jyväskylän Lyseon lukiossa on 345 kokelasta sekä 107 kahden tutkinnon opiskelijaa. Aivan kaikki eivät osallistu penkkariajeluun.

Keskisuomalainen lähettää torstaina suoraa videokuvaa penkkareista osoitteessa KSML.fi.

Muuramen lukion abit ovat perinteisesti osallistuneet penkkariajeluun Jyväskylässä, mutta tänä vuonna ajetaan omalla kylällä, koska koulutyön päättymistä ei ole aikaistettu viikolla kuten Jyväskylässä. Muuramessa ajetaan kolmella kuorma-autolla ensi viikon torstaina 14. päivä puolen päivän aikaan.

Tämän kevään ylioppilaskokeet alkavat tiistaina 12. maaliskuuta äidinkielen lukutaidon ja suomi / ruotsi toisena kielenä -kokeella. Koekierros päättyy torstaina 28.maaliskuuta, jolloin kirjoitetaan elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.