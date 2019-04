Tällainen olisi ihannekansanedustaja – "Mutta hyvää poliitikkoa ei aina äänestetä"

Yksi asia Suomen tulevasta eduskunnasta ainakin jo tiedetään: siellä on monenlaista väkeä. Mutta millainen olisi ihannekansanedustaja?

Tätä kysyimme muutamalta eduskuntatyöskentelyä eri näkökulmasta pitkään seuranneelta: eduskunnan jättävältä konkarikansanedustajalta, ministerinäkin istuneelta Sirkka-Liisa Anttilalta (kesk.), lobbaajana ja tutkijana työskennelleeltä valtiotieteen tohtorilta Anders Blomilta, kriisiviestinnän kouluttajalta, tietokirjailija Katleena Kortesuolta sekä Uutissuomalaisen politiikan toimittajalta Ari Helmiseltä, joka on työskennellyt eduskunnassa vuosia.

Jutun alkuun on nostettu ominaisuuksia, jotka saivat vähintään kaksi mainintaa.

Katleena Kortesuo korostaa vastanneensa kysymykseen, millainen on hyvä poliitikko.

– Se, ketä äänestetään, ei ole aina hyvä poliitikko, eikä hyvää poliitikkoa aina äänestetä.

Yhteistyökyky

Vaikka politiikka julkisuudessa näyttäytyy usein taisteluna tai keskinäisenä nokitteluna, asiantuntijoiden mukaan eduskunnassa tarvitaan kuitenkin yhteistyökykyä. Sirkka-Liisa Anttilan mielestä se on jopa ihannekansanedustajan tärkein ominaisuus.

– Yksin kansanedustaja ei saa mitään aikaan, se on joukkuepeliä, hän perustelee.

Anders Blom sanoo, että kansanedustajan on hyvä olla ennemmin kokoava kuin hajottava. Näin saa omia näkemyksiään läpi.

– Poliittinen päätöksenteko on useimmiten kompromissien tekemistä, yhteistyötä ja enemmistöjen hankkimista, Blom toteaa.

Ari Helmisen mukaan on tärkeää kuunnella muita ja ottaa muut huomioon.

– Pitää olla ystäviä useasta puolueesta, muuten ei voi vaikuttaa.

Anttilan mukaan yhteistyön avain on luottamus eikä ilman luottamuksellisia suhteita ole toimivia yhteistyöverkostojakaan. Verkostoista tärkeimpiä ovat Anttilan mukaan oman vaalipiirin kansanedustajat, oman eduskuntaryhmän edustajat ja saman valiokunnan jäsenet.

Lähestyttävyys, tavoitettavuus

Anders Blomin mielestä ihannekansanedustajan ominaisuuksista jopa tärkein on se, että on tavoitettavissa myös vaalien välissä.

– On poliitikkojen perisynti, että he unohtavat käytettävissä olemisen.

Tavoitettavuus vaatii Blomin mukaan paljon niin poliitikolta itseltään kuin hänen lähipiiriltäänkin. Blom toteaa, että poliitikon olisi myös hyvä muistaa valitsijansa, joiden kanssa on ollut tekemisissä. Hyvästä nimi- ja kasvomuistista on hyötyä.

Myös Sirkka-Liisa Anttila korostaa, että kansanedustajan pitää olla edustamansa kansan tavoitettavissa. Tässä auttaa, jos on perusluonteeltaan ulospäinsuuntautunut ja helposti lähestyttävä sekä viihtyy ihmisten kanssa.

– Minä saan paljon voimaa siitä, kun kuulen, mitä ihmisillä on sanottavanaan.

Asioihin perehtyminen ja ahkeruus

Ihannepoliitikko olisi ehdottomasti ahkera ja perehtyisi asioihin. Nämä ovat Ari Helmisen ja Sirkka-Liisa Anttilan mukaan erittäin tärkeitä ominaisuuksia.

– Ahkeruus tarkoittaa, että tekee kotiläksyt tosi hyvin, sanoo Helminen.

– En mittaisi ahkeruutta sillä, kuka käyttää eniten puheenvuoroja, vaan sillä, mitä on saanut aikaan, mainitsee Anttila.

Hän toteaa, että asioihin perehtynyt kansanedustaja tietää, mitä on päättämässä.

– Tärkein asia on muistaa, kun tulee taloon, että kaikkia pöydälle tulevia asioita ei voi hallita yksityiskohtia myöten.

Helminen on samaa mieltä. Molemmat näkevät, että kansanedustajan pitää keskittyä erityisesti niihin asioihin, joista on kiinnostunut ja joita käsittelevissä valiokunnissa istuu.

– Kansanedustajasta tulee sitten oman erikoisalansa asiantuntija. Häntä aletaan arvostaa sen takia ja hän pystyy sillä tavalla vaikuttamaan, oli sitten hallituksessa tai oppositiossa, sanoo Helminen.

Anttila lisää, että on myös isoja asioita, joihin jokaisen kansanedustajan on tärkeää perehtyä. Hänen mukaansa tällaisia ovat esimerkiksi valtion budjetti, EU-politiikka, perhepolitiikka, verotuksen perusteet sekä perustuslaki. Anttila sanoo, että näiden pitäisi perustasolla olla hallussa mielellään jo ennen eduskunnassa aloittamista. Eduskunta toki myös kouluttaa uusia edustajia tehtäviinsä.

Viestintätaidot

– Jos ei osaa puhua ja kirjoittaa, kyllä on pitkä ja kivinen tie poliitikoksi ja siinä pärjäämiseksi, tiivistää Katleena Kortesuo.

Heikoilla viestintätaidoilla varustettu ei ehkä pääse esiintymään televisioon eikä häntä haastatella niin paljon. Niinpä hänen muu osaamisensa jää ainakin suurelta yleisöltä helposti piiloon, vaikka se olisi kuinka rautaista.

Sirkka-Liisa Anttila pitää viestintätaidoista tärkeänä ennen kaikkea sitä, että osaa ilmaista vaikeita asioita kansantajuisesti.

– Politiikan kieli on vähän kiemuraista ja politiikka on monelle aika vierasta. Jotta politiikan sisällön pystyy avaamaan, tarvitaan asioiden kansantajuistamista. Itse olen aina avannut päätösten taustoja ihmisille.

Oma ajattelu on plussaa

Yllä mainittujen ominaisuuksien lisäksi ihannekansanedustaja hyötyisi vielä muutamasta muustakin piirteestä.

Katleena Kortesuo pitää hyvänä merkkinä, jos kansanedustaja on joistakin asioista myös eri mieltä kuin oma puolueensa.

– Se mielestäni aina osoittaa, että osaa ajatella itsekin. Tämä on minusta aika tärkeä ominaisuus.

Hänen mukaansa hyvä poliitikko on älykäs ja looginen. Rationaalisen kansanedustajan päätöksenteko ei perustu liikaa tunteisiin eikä hänen tule tehtyä vääriä päätöksiä.

Toisaalta on oltava myös tunnetaitoja.

– Tunnetaidoilla ymmärtää, miten viestii asian muille, miten muut tähän suhtautuvat ja mikä on muille tärkeää. Jos on liian rationaalinen, helposti löytää oikean ratkaisun, muttei ollenkaan ymmärrä, mikseivät muut hyväksy sitä.

Pitää ajaa suurempaa asiaa

Anders Blomin mielestä kansanedustajalla pitää olla oma isompi asia tai missio – englanniksi cause – jota poliitikko ajaa. Blom pitää tätä erittäin tärkeänä.

– Se on sellainen, mistä kansanedustaja tunnetaan ja sitä kautta hän asemoituu eli positioituu. Se erottaa hänet muista, Blom kuvailee.

Hänen mielestään kansanedustaja tarvitsee myös luotetuista ihmisistä muodostuvan lähipiirin, tai ”taikapiirin”, jonka kautta edustaja saa tietoa.

– Ja nyt tulee tärkeä termi: second opinion, toinen mielipide.

Blom toteaa, että kansanedustajan ympärillä kyllä pyörii myötäkarvaan silittäjiä, jotka kehuvat, kuinka hienosti meni. Niitä, jotka sanovat suoraan, että nyt mokasit, on vähemmän. He ovat Blomin mukaan kuitenkin erittäin tärkeitä tiedonlähteitä.

Blom mainitsee ihanneominaisuuksista myös ulkonäön, jolla on hänen mukaansa joskus liiankin suuri merkitys.

– Se ei kuitenkaan voita sisäistä kauneutta, joka on sisältöä politiikassa ja inhimillisyyttä. Näiden kahden pitää olla tasapainossa, ne eivät saa olla ristiriidassa keskenään.

Blomin mukaan edustajan pitää olla edustava. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hallitsee perinteiset, käytöstapoihin liittyvät pukeutumissäännöt.

– Usein ylipukeutuminen on haitaksi, samoin kuin alipukeutuminen.

Keistä ihannepoliitikko koottaisiin?

Ihanteellista kansanedustajaa tuskin on tosielämässä olemassa, mutta eduskunnassa jo nähdyistä poliitikoista monella on ihannekansanedustajan ominaisuuksia. Tämä tuli selväksi, kun Uutissuomalainen kysyi asiantuntijoilta, keiden nykyisten tai entisten kansanedustajien osista ihannepoliitikon voisi rakentaa.

Pekka Haaviston (vihr.) mainitsee peräti kolme neljästä asiantuntijasta. Häntä kiitellään yhteistyökyvystä, toisten huomioon ottamisesta ja sovinnollisuudesta. Hänellä on myös oma suurempi "asia", josta hänet tunnetaan.

Li Anderssonilta (vas.) ihannekansanedustajaan ottaisi mallia kaksi haastateltavaa. Hänen vahvuutenaan on oma asia ja myös perehtyminen asioihin. Vaikka muut kansanedustajat eivät ole hänen kanssaan aina samaa mieltä, he arvostavat hänen asiantuntemustaan. Andersson on tulevaisuuden lupaus.

Muista listan kansanedustajista kunkin mainitsee yksi asiantuntija.

Elina Lepomäki (kok.) on älykäs asiaosaaja. Hänellä on myös erittäin hyvät viestintätaidot. Lisäksi Lepomäki uskaltaa olla puolueensa kanssa joissakin asioissa eri linjoilla.

Annika Saarikko (kesk.) toi ministerinä ministeriönsä esittelyyn tulevat asiat omaan eduskuntaryhmäänsä ennen valtioneuvosto- ja eduskuntakäsittelyä. Hän saakin kiitosta yhteistyökyvystään. Hän on myös taitava pelkistämään monimutkaisia asioita.

Myös Jari Leppä (kesk.) on erityisen yhteistyökykyinen ja pitää oman väkensä kärryillä ministeriönsä asioista. Tämä on edistänyt luottamusta.

Ilkka Kanerva (kok.), Ben Zyskowicz (kok.) ja Eero Heinäluoma (sd.) ovat esimerkkejä poliitikoista, joilla on suurempi asia tai missio. Siitä heidät tunnetaan.

Antti Lindtman (sd.) erottuu hänkin joukosta asiansa puolesta. Hän on Li Anderssonin tapaan tulevaisuuden lupaus.

Aino-Kaisa Pekosen (vas.) kanssa on helppo tulla toimeen, vaikka aatteet ja arvot olisivat erilaiset. Pekonen on myös valoisa ja ulospäin suuntautunut sekä puhuu asioista niiden oikeilla nimillä.

Harri Jaskari (kok.) voisi lainata ihanne-edustajalle verkostoitumiskykyään. Jaskari menee ennakkoluulottomasti myös uusiin verkostoihin.

Anne-Mari Virolainen (kok.) on hyvin motivoitunut, helposti lähestyttävä, yhteistyökykyinen ja lisäksi asiaosaaja.

Jutta Urpilaisen (sd.) vahvuuksia ovat yhteistyökyky ja asiaosaaminen.

Timo Soinilta (sin.) ihanne-edustajaan otettaisiin viestintäosaamista, sillä hän on taitava vetoamaan omaan kohderyhmäänsä. Varsinkin hänen aikaisemmat saavutuksensa ovat vakuuttavat.

Myös Alexander Stubb (kok.) on taitava viestijä, vaikka tekikin klassisen ”Sori siitä” -mokan.

Mika Kari (sd.) on ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija, jota arvostetaan yli puoluerajojen. Hän myös ottaa toiset huomioon ja taitaa yhteistyön.

Tapani Töllistä (kesk.) voi sanoa samaa kuin Karista, vain ydinosaamisala on eri.

Myös Kalle Jokinen (kok.) ja Juha Rehula (kesk.) ovat omien erityisalojensa arvostettuja asiantuntijoita ja Seppo Kääriäinen (kesk.) nauttii arvostusta vanhempana valtiomiehenä.

Vihreiden Antero Vartialta ja Jyrki Kasvilta ihanne-edustajaan voitaisiin ottaa itsenäistä ajattelua, joka joissakin asioissa eroaa puolueen linjasta.